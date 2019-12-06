В Гидрометцентре назвали шаманизмом прогноз об аномальных морозах на Новый год

Москва, 6 декабря. Предсказания некоторых синоптиков об аномальных морозах в новогоднюю ночь относятся к сфере оккультизма и шаманизма. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее портал Gismeteo опубликовал прогноз, в котором утверждалось, что температура воздуха в столице и Московской области в праздничную ночь опуститься до 34 градусов мороза.

Вильфанд отметил, что невозможно дать точный прогноз на месяц вперед. Он также добавил, что серьезная метеорологическая служба не будет прогнозировать погоду более, чем на пять дней вперед. По его словам, подобные заявления делаются исключительно с целью привлечения внимания.

«Еще, вполне возможно, что они связаны с астрологией, с космологией или с шаманизмом. Я готов снять шляпу, хоть ее и не ношу, и смотреть на них с большим удивлением, потому что не обладаю такими способностями», — отметил Вильфанд.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве будет сохраняться теплая погода до середины декабря. По его словам, до 9 декабря температура воздуха в столичном регионе будет держаться на уровне нуля. Он также добавил, что такая погода будет сохраняться в Москве до середины декабря.