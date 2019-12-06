«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

Киев, 6 декабря. Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев согласен получать российский газ в счет погашения задолженности по решению стокгольмского арбитража и на этом условии подписать новый контракт на транзит при условии, что контракт будет долгосрочным.



На своей странице в Facebook Витренко сообщил, что в пятницу в Вене состоялся очередной раунд переговоров с «Газпромом» по транзиту газа. По его словам, Еврокомиссия обратилась к сторонам с просьбой обсудить урегулирование вопросов стокгольмского арбитража, поскольку данные темы содержатся в пакетном предложении «Газпрома».

По словам Витренко, «чтобы продемонстрировать свою конструктивность», украинская сторона уведомила российскую в том, что «готова рассматривать возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого стокгольмского арбитража». Речь идет об иске в три миллиона долларов.

«Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы», — говорится в сообщении исполнительного директора «Нафтогаза».

Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах. Россия настаивает, что заключение нового договора возможно только при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.

В пятницу представитель ЕК сообщил журналистам, что дата трехсторонней министерской встречи России, Евросоюза и Украины по газу для согласования условий поставок и транзита российского топлива в ЕС еще не определена, но Еврокомиссия работает над тем, чтобы провести ее «в течение декабря».

Как сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину. Он назвал это вопросом экономической целесообразности.