В «АвтоВАЗе» рассказали, когда их машины по качеству сравнятся с европейскими

Тольятти, 6 декабря. Вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин, который разработал фирменный «Х-стиль» моделей LADA рассказал, когда качество отечественных автомобилей станет лучше.

Как заявляет Маттин, машины, которые производит «АвтоВАЗ» постоянно улучшаются, и уже на данный момент по качеству не уступают европейским. Британский конструктор убежден, что россияне до сих имеют предубеждения об отечественных автомобилях, оставшиеся с советских времен. По мнению вице-президента автопроизводителя, не стоит сравнивать советские «Жигули» и современные Vesta и XRAY, также, как и не стоит сравнивать автомобили LADA с премиальными моделями Audi, BMW и Mercedes. Цена последних выше почти в пять раз, поэтому и задачи у данных автомобилей другие.

Как подчеркивает Маттин, современные модели LADA значительно отличаются от тех, которые были 10 лет назад и их качество значительно выше.

Вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну британец Стив Маттин сотрудничает с компанией с 2011 года. Все это время он занимается разработкой внешнего дизайна российских автомобилей. В частности, Маттин разработал фирменный «X-дизайн» для таких моделей как XRAY и Vesta. До работы на «АвтоВАЗе» Стив Маттин разрабатывал дизайн для таких известных марок как Mercedes-Benz, Volvo и Maybach.

Как передают «Известия», с января по ноябрь 2019 года самой продаваемой моделью «АвтоВАЗа» в РФ стала LADA Granta. Жители России приобрели свыше 120 тысяч автомобилей данной модели. На втором месте по популярности среди россиян оказалась LADA Vesta, было продано более 100 тысяч экземпляров модели.

Всего в России за данный отчетный период было продано свыше 326 тысяч автомобилей марки LADA.