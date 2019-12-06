«Фонтанка» пытается уйти от ответственности за грубый фейк про бойца ЧВК «Вагнер»

Издание «Фонтанка» занимается распространением фейков, и при этом пытается уйти от ответственности, когда откровенная ложь всплывает на поверхность. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказали политолог Владимир Карасев и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Грубый фейк

Издание «Фонтанка» вслед за «Новой газетой» опубликовала собственное «расследование» по видеозаписи, на которой была запечатлена ликвидация боевика «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ). Так, в своем материале «Сделав это, они возвращаются. Патриотическое воспитание на примере одной сирийской казни» «Фонтанка» заявила, что участником происходящего в ролике является 39-летний житель Брянска по имени Руслан.

Усомнившись в правдивости расследования «Фонтанки», ФАН провел собственное расследование. И действительно, информация, представленная в расследовании, оказалась вымышленной. Житель Брянска, о котором писала «Фонтанка», был найден корреспондентами ФАН.

Руслан Нехаев рассказал, что журналисты из Санкт-Петербурга с ним никогда не связывались, раскрыл детали своей биографии, далекие от участия в каких бы то ни было боевых действиях, и заявил о своей готовности подать в суд на «Фонтанку», которая использовала его имя в собственных целях.

Согласно статье «Фонтанки», их вымышленный Руслан из Брянска в январе 2017 года вылетел из России в САР чартерным рейсом сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Вылет якобы осуществлялся по маршруту «Ростов — Дамаск». На регистрации использовался паспорт, последние цифры которого — «838».

Проверка сведений, открытая беседа с Русланом Нехаевым в Брянске показали, что «Фонтанка» обманула читателей. Собеседник ФАН предоставил свои документы для сопоставления информации. И, что было ожидаемо, номера паспортов не совпали. Загранпаспорт Нехаева на конце имеет цифры «475», а не «838».

При этом сам автор статьи «Фонтанки» — Александр Ермаков — внезапно сбежал в отпуск и отключил телефон. Совпадение? При этом в редакции «Фонтанки» отказались комментировать фейковое «расследование» Ермакова, отметив, что на эти вопросы сможет ответить только сам автор.

«Ермаков в отпуске до следующего понедельника. Звоните на следующей неделе», — заявили в редакции «Фонтанки».

В свою очередь ФАН обратился в компетентные органы с просьбой отреагировать на фейк «Фонтанки» о ЧВК «Вагнера». Заявления поданы в Роскомнадзор, Генпрокуратуру РФ и Союз журналистов России.

Привлечь за клевету

Как заметил Владимир Карасев, «Фонтанка» влипла в очередную историю. Но теперь отмолчаться не получится. Уже есть соответствующие законы, по которым можно и привлечь за клевету и заведомо недостоверную информацию, уверен политолог.

«Это не первый раз, когда этот флагман питерской пятой колонны пишет ложь о «ЧВК Вагнер». Надеюсь человек, которого оклеветали, пойдет до конца и доведет дело против «Фонтанки» до суда. Хочу поблагодарить журналистов ФАН, за то, что не остались в стороне, помогли человеку и вывели на чистую воду создателей фейков. Показательный факт. Автор этого "материала" скоропостижно сбежал в отпуск. Обычно, чтоб уйти от ответственности, недобросовестные граждане обычно либо в отпуск, либо в больничку», — рассказал Владимир Карасев.

По слова Сергея Простаков, российское участие в конфликте на территории Сирии, позитивная роль страны в процессах на Ближнем Востоке и в странах Африки давно стало целью информационных атак. Выход в свет материала «Фонтанки», в котором распространяются неверные сведения, на основе которых могут быть сделаны выводы, прямо противоположные реальности, — это явный элемент медийной кампании против страны и многих ее граждан.

«При этом в издании даже не заботились о фактической стороне дела, предъявляя работу с грубыми ошибками. Публикация заведомо ложных данных — это свидетельство непрофессионализма как минимум автора заметки. А вот уход от любого объяснения, любой коммуникации показывает, что не только он один должен нести ответственность за материал с фейками», — уверен Сергей Простаков.

По мнению эксперта, отношение «Фонтанки» к деятельности страны во внешней политике, формированию мнения аудитории издания в отношении России — это дело самой редакции в рамках, которые установлены законами государства. А публикация откровенной лжи, нежелание исправлять ее и объяснять ошибки — это уже вопрос профессиональной компетентности, который должны разобрать их коллеги-журналисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.