Останки павшего за Ленинград белорусского солдата обнаружили под Петербургом

В районе урочища Гайтолово бойцами сводного отряда Тамбовской области «Солдаты памяти» в ходе «Вахты памяти – 2019» были найдены останки солдата, уроженца Белоруссии. Обнаружил останки солдата Илья Переведенцев, входящий в состав поискового отряда.

«Сначала я металлоискателем нашел диск от пулемета Дегтярева на 30–40 сантиметровой глубине, а потом уже щупом (такие длинные глубинные щупы под 1,5 метра) я начал обследовать эту ямку влево-вправо – есть такой метод у поисковиков – и уткнулся ему в ботинки», — рассказал ФАН Илья Переведенцев.

С солдатом были его личные вещи – перочинный ножик, монеты и, самое главное, медальон с сохранившейся внутри запиской.

«Там нестандартный типографский бланк, который должен быть в медальоне, а просто бумажка, на которой карандашом написаны его данные и адрес», — пояснил Илья.

По данным из этой записки отряду удалось выяснить, что останки принадлежат гражданину Белоруссии. Поиски по базе данных ОБД «Мемориал», к сожалению, ничего не выдали.

«Связались с белорусскими поисковиками. Они выяснили, что такая семья была и в ней было три брата. Все воевали, двое с войны вернулись. А по третьему не было никакой информации. Но нашли потом его внука», — поделился результатами поиска Илья.

По рассказу внука, его дедушка перед войной находился в Вилейской тюрьме.

«Внук написал по нашей просьбе запрос в МВД и в КГБ Белоруссии. Ему пришел ответ, что сведениями об этом человеке не располагают», — рассказал Илья.

Далее поиски судьбы солдата становились все более запутанными. На сайте «Подвиг народа» нашли сопроводительный документ из эвакогоспиталя от сентября 1942 года, где, среди прочих военнослужащих, был и наш солдат: Высоцкий А.В.

«По этому документу выяснили, что он был призван в январе 1942 года Вологодским РВК (военкоматом), то есть следы его нашлись в Вологде. В июне он был еще в Белоруссии, а в январе 42-ого уже был в Вологде, воевал и был ранен», — говорит Илья.

Погибшим по базе данных он нигде не числился. Коллектив отряда предположил, что по прибытию в запасной полк солдат был сразу же направлен на пополнение. В то время во всю шла очередная наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда (август-сентябрь 1942 года).

«А что такое пополнение в момент наступления: прибывшие бойцы тут же бросаются на передний край. Иногда командиры с ними не успевают даже познакомиться. Кроме того, несколько частей в той операции попали в окружение вместе со штабами, и их документация либо не сохранилась, либо сохранилась частично», — предположил Илья.

На данный момент останки солдата находятся во временном захоронении. Очень хочется вернуть останки героя на родину для захоронения с воинскими почестями.