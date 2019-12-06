Медведев оценил работу правительств РФ и Белоруссии по интеграции 

Сочи, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом отметил, что проделанная правительствами двух стран работа по вопросу интеграции была глубокой.

Ранее Медведев сообщил, что после переговоров с Румасом они обратятся к лидерам РФ и Белоруссии. По его словам, к 8 декабря власти двух стран попытаются выйти на консенсус по всем вопросам.

«Работа нашими правительствами, правительствами двух стран, министров экономического развития, вице-премьерами — она все таки была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, конечно, что мы берем на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов», — заявил российский премьер.

Он отметил, что данная встреча является последней на правительственном уровне, 7 декабря состоятся переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Медведев выразил надежду, что «завтрашняя работа многое прояснит».

Главной темой переговоров Медведева и Румаса в Сочи стало усиление сотрудничества между Москвой и Минском в рамках Союзного государства. Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.

Медведев на переговорах в Сочи заверил Румаса, что в российской политике нет никакого антибелорусского лобби, передавал RT.