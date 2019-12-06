Проблемы распространения снюса обсудили в столице. ФАН-ТВ

В Москве прошел круглый стол, участники которого обсудили проблему распространения снюса в нашей стране. Снюс— это измельченный увлажненный табак, который закладывают под губу для того, чтобы никотин попал в кровь, в России его продажа началась в начале 2000-х гг. и изначально была легальна, но в декабре 2015 г. снюс был запрещен. Однако после запрета многие производители заменили табак в пакетиках на бестабачную смесь с никотином, которая сейчас свободно и без возрастных ограничений продается в магазинах. Сегодня основными потребителями разных сортов снюса является молодежь и подростки.

Такая бестабачная смесь в последнее время стремительно распространяется. Представитель молодого поколения, рэп-исполнитель Птаха считает, что запретами эту проблему не решить, и начинать нужно с просвещения.

Такие круглые столы помогают привлекать к проблеме внимание общества. Также после заседания эксперты выработали ряд предложений и рекомендаций для правительства, государственной думы и других ведомств, например, рекомендация внести в законодательство поправку о запрете рекламы некурительной никотиносодержащей продукции.