Фотограф из Краснодара спасает пострадавших от рук живодеров животных

40-летняя жительница Краснодара Анна Сержант 20 лет спасает домашних животных, постаревших от рук недобросовестных владельцев. Пристроив около 100 подопечных в семьи, Анна не намерена останавливаться. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей, она рассказала о начале своей деятельности, трудностях, с которыми столкнулась, и особенностях помощи пострадавшим от рук живодеров братьям нашим меньшим.

«Я такой родилась. В Советском Союзе не было такого количества бездомных животных. Попадались в основном птенцы и котята. Я несла домой всех, кого могла унести. Мои родители мне во всем помогали. Мы вместе лечили, кормили животных. В 18–19 лет, когда я стала самостоятельно зарабатывать, помогать животным получалось более масштабно», — поделилась собеседница.

Анна работала в краснодарском приюте «Краснодог», сотрудничала с создателями. Но взаимодействовать со сторонними организациями оказалось трудно в силу разных причин, поэтому волонтер решила заняться помощью самостоятельно. В частном доме она организовала гараж, утеплив его и приспособив для жизни животных. На территории также были возведены вольеры. Маленькие и больные животные находятся с хозяйкой дома.

«Часть животных, которым я помогаю, находятся также в частных передержках. Дома у нас сейчас около 50 собак и 46 кошек», — рассказала Анна.

По ее словам, за последние несколько лет волонтерство активно развивается. Раньше в городе среди защитников животных в среднем было несколько человек и одна машина. Звонили в основном из скорой помощи и МЧС, у которых был телефон активистки, когда к ним обращались люди, заметившие пострадавшее животное. Сейчас же в городе работают десятки команд, групп волонтеров.

«Сейчас у нас отменили принудительное лечение. Это очень сильно повлияло на животных. Столько садизма, сколько сейчас, после отмены, мы не видели. Мы все чаще сталкиваемся с животными, пострадавшими от человека. Это дети, воспитанные на «Доме 2», которые используют петарды, не брезгуют изнасилованием и насилием над животными. Психически больные люди держат у себя животных и не кормят. Это психические отклонения. Их нужно лечить и подавлять медикаментами. Выброшенные щенки всегда были, но вот случаев жестоко обращения с животными раньше я не помню», — подчеркнула Сержант.

Волонтеру из Краснодара за 20 лет спасения удалось пристроить около сотни пострадавших животных. В этом помогает и основная работа Анны: она профессионально фотографирует своих подопечных и благодаря свободному графику совмещает работу и хобби.

«Если бы я работала в офисе, у меня бы не было такой возможности помогать пострадавшим животным», — отметила собеседница ФАН.

К Анне все чаще вслед за узнаваемостью стали обращаться горожане с тяжелыми животными. С помощью социальных сетей удалось создать группы помощи, где сопереживающие интернет-пользователи помогают собрать средства на лечение.

«Все случаи друг от друга постоянно отличаются. Очень много в последнее время хозяйской жестокости за закрытыми дверьми. На самом деле, когда собака на улице, у нее больше шансов получить помощь, нежели когда она находится в доме. Сейчас у меня две овчарки. Одна из них жила в железной бочке. Хозяева ждали, когда она умрет. Собаку не кормили, только соседи кидали куски хлеба. Когда мы приехали, пес шифер ел. Другую породистую овчарку мы забрали из многодетной семьи. У них не было средств ее кормить. Собаку увезли и бросили, но ей удалось найти дорогу и вернуться в дом. И поэтому они планировали отравить пса и дать ему крысиный яд. Эта практика распространена в станицах, где нет Интернета и никто не собирается пристраивать животное. Соседи узнали про это, рассказали нам. После этого мы приехали и спасли собаку», — вспомнила Анна.

Обсуждая планы на будущее, Сержант отметила, что мечтает пристроить всех животных и жить своей жизнью. Как признаются волонтеры, на ситуацию с жестоким обращением с животными в целом повлиять практически невозможно. Требуется жесткий контроль разводчиков, чипирование животных и высокие налоги для владельцев.