Нам есть что предложить миру — директор «Третьяковки» Трегулова о русском искусстве

Директор Третьяковской галереи искусствовед Зельфира Трегулова организовывает выставки, которые бьют все рекорды по посещаемости. Она ценит и любит классическое и современное русское искусство, авангард, иконопись. Она считает, что соотечественникам есть что предложить миру.

Профессиональный путь Зельфира Исмаиловна начала в 1972 году. Она поступила на искусствоведческий факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. До переезда в Москву будущий искусствовед жила в Риге, а потому Россия показалась ей настоящей «культурной кладовой». Благодаря бесконечным походам в музеи столицы и Ленинграда, Трегулова влюбилась в русское искусство.

После падения железного занавеса жизнь Зельфиры Исмаиловы изменилась в лучшую сторону: ее пригласили на стажировку в Нью-Йорк. Вернувшись, искусствовед стала работать в качестве куратора выставок. С 2002 по 2013 год она занималась налаживанием международных связей в Кремлевском музее. Позже Трегулову пригласили работать в Третьяковскую галерею. Под ее руководством «Третьяковка» по-настоящему расцвела.

Выставки Зельфиры Измаиловны проводятся в лучших музеях России и мира. Ее последние проекты — «От барокко до модернизма. Палладио в России» и «Виктор Попков. 1932-1974 гг.».

Зельфира Исмаиловна состоит в Общественном совете при Министерстве культуры Российской Федерации. У нее множество российских и зарубежных наград, например — почетные грамоты от Министерства культуры РФ, Орден Звезды Италии за проведение Года итальянской культуры и языка в России, а также премия «Честь и достоинство профессии».

Трегулова занимается преподаванием в бизнес-школе RMA, ведет курс по арт-менеджменту и галерейному бизнесу. Свободно говорит на четырех языках: английском, итальянском, немецком и французском.

У Зельфиры Исмаиловны подрастают внуки — мальчик и девочка. С юных лет они приобщаются к искусству в лучших мировых музеях.

Патриотизм Трегуловой — в любви к русскому искусству. Она бережно сохраняет старые и новые шедевры для потомков.