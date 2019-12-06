Анкара заявила о готовности возобновить операцию против курдских террористов в Сирии

Анкара, 6 декабря. Турция может возобновить военную операцию против курдских террористов на сереве Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Мы сохраняем за собой право на продолжение операции «Источник мира», — пояснил дипломат.

Аксой также добавил, что Турция сохранит военное присутствие на севре Сирии до полного очищения региона от курдских террористов.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира», которая направлена против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов Сирии.

Позднее США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на севере Сирии. Однако курдские боевики продолжают осуществлять провокации, направленные против мирного населения Сирии и турецких военных.

Так, 1 декабря курдские боевики устроили теракт в городе Телль-Халаф на севере провинция Хасака, жертвами которого стали десятки ополченцев протурецких формирований.

Похожий теракт произошел 26 ноября в Телль-Халафе. Жертвами взрыва, который устроили курдские террористы стали 17 человек, 20 получили тяжелые ранения. До этого курдские боевики устроили теракты в городах Камышлы и Аль-Баб. На этом фоне обещания турецкой стороны сохранить военное присутствие на севре Сирии до полного очищения региона от курдских террористов выглядит вполне закономерным.

1 Организация запрещена на территории РФ.