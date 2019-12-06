На Украине готовят «марш на Крым»

Симферополь, 6 декабря. Лидер организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, Рефат Чубаров планирует провести «мирную акцию», в ходе которой пройдет шествие в Крым с украинской территории. О своем намерении он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Чубаров объявил, что во время акции под названием «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства» ее участники пересекут границу Украины и российского региона.

«Мы идем к себе домой», — добавил он.

Лидер экстремистской организации намеревается привлечь к проведению «марша на Крым» представителей других государств. Точную дату начала акции он не назвал, однако заявил о штабе, который уже создан и готовится к оглашению своего состава.

Напомним, деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» в Крыму обнаружили в мае 2018 года. В ФСБ заявили, что целью группировки является создание межнациональной напряженности на территории полуострова.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Полуостров вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство крымчан высказались за становление Крыма российским регионом.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

1 Организация запрещена на территории РФ.