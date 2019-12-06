Север Сирии займут террористы, если турецкие военные покинут территорию

Анкара, 6 декабря. Если турецкие военные срочно покинут север Сирии, территория будет захвачена террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы полностью привержены принципу территориальной целостности Сирии. Но если мы в срочном порядке уйдем, то туда придут террористы ИГ, «Сил народной самообороны» (YPG) и Рабочей партии Курдистана», — заявил министр.

Чавушоглу также выразил опасения, что Дамаск начнет договариваться с формированиями курдов и беженцы из страха не смогут вернуться домой.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ. В частности, целью операции Анкары стало создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства». О завершении операции было объявлено в Сочи 22 октября при подписании президентами Турции и РФ меморандума, который предполагает, в том числе, совместное патрулирование на турецко-сирийской границе.

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их. По всей Восточной Сирии продолжается принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил». Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов для восполнения собственных потерь. Аналогичную практику применяли боевики «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре.

Отметим, за последние годы сирийского кризиса там прогремела целая серия терактов, которые устроили террористы «Рабочей партии Курдистана» и аффилированные курдские группировки. В 2016 года формирование «Ястребы свободы Курдистана» взяло на себя ответственность сразу за несколько крупных взрывов: в Стамбуле 17 февраля, когда погибли 29 человек, и 10 декабря — еще 44 убитых, в Анкаре 13 марта (38 жертв), в Бурсе 28 апреля (один человек погиб).

В феврале того же года террорист-смертник из организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт» атаковал посольство США в Анкаре, в результате чего погиб один из охранников здания. В августе 2015-го эта же группировка совершила вооруженное нападение на американское консульство в Стамбуле.

После начала операции «Источник мира» курдские боевики неоднократно устраивали провокации. В частности, в начале ноября члены курдских бандформирований устроили теракт в городе Аль-Баб на севере Сирии. В результате взрыва бомбы, заложенной в один из автомобилей, погибли, по разным данным, от 10 до 18 человек. Еще от 15 до 27 человек получили ранения различной степени тяжести. Ранее в городе Камышлы, расположенном на северо-востоке Сирии, прогремела серия из трех взрывов. В результате террористического акта погибло не менее семи человек, а еще порядка 70 получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.