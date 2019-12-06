В ДНР объяснили, зачем Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе

Украинский лидер, посещая позиции ВСУ, занимается откровенным популизмом и затягиванием мирного урегулирования военного конфликта в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

На позициях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил, который отмечается ежегодно 6 декабря, посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба офиса президента.

«Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции объединенных сил», — говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими, подарил им часы, присоединился к праздничному обеду с военными и послушал рассказы о буднях на передовой.

«Также президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС (операции объеденных сил. — Прим. ФАН), — добавила пресс-служба.

Заметим, что визит на передовые позиции ВСУ прошел накануне саммита «нормандской четверки». Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию гражданской войны на Украине пройдет 9 декабря в Париже. По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, есть в столице Франции может состояться двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе к встрече.

Популистский шаг

Александр Матюшин выразил мнение, что посещение позиций ВСУ Зеленским связано с тем, что он пытается заручиться поддержкой со стороны украинских военнослужащих, в среде которых его рейтинг остается довольно низким. И это несмотря на то, что он формально является верховным главнокомандующим. Этот поступок, как и все его заявления и действия, — не более чем популистский шаг. Сам же президент Украины сегодня является всего лишь номинальным главой государства, уверен Варяг.

«Он живет в одном мире, а его окружение — в другом. Прейдя к власти на антипорошенковской волне, на антивоенной риторике, он в качестве одного из первых шагов посетил позиции ООС. Потом, как мы помним, он посещал позиции националистов, занятые ими на участке отведения сил и убеждал их, что он — «не лох», и президент этой страны. Давал интервью иностранной прессе в Париже, сидя на ступеньках, и с упоением ел шаверму под Киевом, всячески пытаясь показать себя «простым парнем из народа». В это же время его окружение постоянно подчеркивало, что оно ведет «войну» с Россией и не будет выполнять минские договоренности без передачи им контроля над границей Новороссии и России», — напомнил Александр Матюшин.

Варяг заметил, что народ Украины, уставший от войны и стремительно нищающий, в это же время пытается выжить в условиях чудовищной инфляции и падения уровня жизни. Люди все больше критикуют президента и его «молодую команду».