Сирия, 7 декабря. Десять человек погибли под огнем исламистов в городе Алеппо. Военные США вывезли одного из заключенных террористов ИГ1 на свою военную базу в Хасаке. САА укрепляет оборону на границе с Турцией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по расположениям исламистов на границах «Большого Идлиба»; укрепляли свои позиции на шоссе М-4 на севере Хасаки.

«Тахрир аш-Шам»: публиковала неподтвержденные данные о потерях САА в Хаме и Идлибе; нанесла удары по городу Алеппо, погибли порядка десяти человек.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку в пустыне Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора; обвиняется в нападении на позиции США вблизи поля Аль-Омар в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: подверглись атаке неизвестных в городе Абу-Хардуб в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Суран в Северном Алеппо; возобновили незаконные аресты в провинции Ракка; были обвинены в организации взрыва у блокпоста протурецких сил в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли урон курдским боевикам в районе города Айн-Исса на севере Ракки.

Соединенные Штаты: перевезли одного из заключенных боевиков ИГ на свою военную базу в Хасаке.

Провинция Алеппо

На северо-западе от Алеппо накануне вновь произошли стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований. Согласно данным военного источника в сети Twitter (NewsAnew24), возобновление вооруженного противостояния спровоцировали исламисты, которые ударили по жилым кварталам административного центра провинции. Под огнем боевиков погибли около десяти местных жителей, большинство из которых дети. Также ряд гражданских лиц были ранены. В качестве ответных действий правительственные войска обстреляли позиции джихадистов недалеко от ферм Аль-Малах, о чем сообщал Twitter-канал (rana_alasad).

В северной части региона на контролируемых протурецкими силами территориях продолжилась подпольная деятельность курдских радикалов. По информации новостного портала Baladi-News, было подорвано здание в населенном пункте Суран восточнее Азаза. Инцидент обернулся гибелью четырех ополченцев поддерживаемых Анкарой формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

На восточном берегу реки Евфрат в минувшие сутки продолжились нападения неизвестных. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), сперва неизвестные организовали вылазку на позиции курдских боевиков, атаковав патруль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе города Абу-Хардуб. Позднее еще один налет радикалов состоялся поблизости от нефтяного поля Аль-Омар, где под ударом оказалась военная база Соединенных Штатов. Об этом сообщал сирийский телеканал Al-Ibrahiya. Отмечалось, что инцидент произошел во время переброски на военный объект материально-технического обеспечения. Никаких сведений о последствиях случившегося до сих пор не поступало. В проведении обеих вылазок подозреваются джихадисты «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек».

Вечером в зоне контроля SDF прогремел взрыв. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщал о детонации мотоцикла в городе Абу-Хамам. В минировании транспортного средства также были обвинены боевики террористической группировки. О возможных жертвах все еще ничего неизвестно.

Между тем в пустыне Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора атаке боевиков ИГ подвергся конвой проасадовских бойцов. Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передавал, что один из проправительственных ополченцев-шиитов был убит во время развернувшихся столкновений. Военные эксперты уверены, что джихадисты, все еще скрывающиеся в пустынных районах провинции, координируют свои действия с силами международной коалиции, дислоцирующимися в районе «Ат-Танфа» на юге соседнего Хомса.

Провинция Идлиб

На окраинах «Большого Идлиба» в минувшие сутки продолжилось вооруженное противостояние на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных группировок. Артиллерия САА обстреливала позиции исламистов в районе населенного пункта Дейр аль-Кабир. По данным военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), поддержку правительственным войскам оказывали российские ВКС, которые атаковали места базирования боевиков на подступах к городам Аль-Хасс и Маарет-Хурма.

Оппозиционный интернет-портал Step News Agency утверждал, что в результате столкновений, развернувшихся у населенного пункта Умм ат-Тина, якобы был убит один из сирийских солдат. Тем не менее официального подтверждения эта информация так и не получила.

В то же время отмечались стычки на северо-западе соседней Хамы. Подконтрольные исламистам источники также заявляли о потерях САА в живой силе во время обстрела города Джурин, однако эти сведения не были подтверждены.

Провинция Ракка

Новостное агентство Syrian Network for Human Rights опубликовало данные о новом случае незаконного задержания мужчины на контролируемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории недалеко от административного центра провинции. На этот раз курдские боевики задержали фармацевта по имени Али аль-Меджхем аль-Башир аль-Хавиди. Его родственники до сих пор не были осведомлены о его местонахождении и состоянии. Кроме того, позднее информагентство Al Nour сообщало об аресте еще шести человек в поселении Хави-эль-Хава на западе Ракки.

На севере провинции вновь фиксировались перестрелки между курдскими радикалами и союзниками Турции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), взаимные обстрелы наблюдались неподалеку от города Айн-Исса. В результате противостояния Рабочая партия Курдистана (РПК) или Отряды народной самообороны (YPG) понесли потери в живой силе, лишившись одного из бойцов убитым и четырех ранеными.

Во второй половине дня стало известно о взрыве к юго-западу от Тель-Абьяда. Сработало СВУ, которое было заложено у блокпоста протурецких формирований на окраине поселения Хаммам ат-Туркман. В установке взрывного устройства подозреваются курдские боевики.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (SyriaProblem) сообщает о том, что американские военные организовали вывоз одного из ранее задержанных террористов «Исламского государства» на свою военную базу. Отмечается, что Соединенные Штаты и ранее прибегали к подобной практике, эвакуируя высокопоставленных джихадистов террористической группировки из зоны боевых действий.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) начала укреплять свои позиции на магистрали М-4. По данным Telegram-канала (NovostiDamask), правительственные войска упрочили оборону в районе города Тель-Тамр, который ранее находился в оккупации курдских боевиков. Предполагается, что эти меры призваны стабилизировать обстановку на границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.