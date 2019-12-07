В Еврейской автономной области появился свой «Спасатель Малибу»

Машинист тепловоза из Еврейской автономной области Юрий Шешеня рассказал, что после того, как он вытащил в разное время в одном и том же месте из ямы с битумом двух человек, его называют не иначе как «Спасатель Малибу».

Шешеня и его коллега по Облученскому вагонному депо Дирекции тяги ОАО «Российские железные дороги» Антон Колышницын стали лауреатами всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» в номинации «Спасательный круг». Незадолго до своего отъезда в аэропорт «Шереметьево» они пообщались с корреспондентом Федерального агентства новостей и рассказали, почему в их городе появились канавы и ямы с битумом, как они спасали людей от неминуемой смерти и как так получилось, что на одном локомотиве оказались машинисты тепловоза и электровоза, коим является более молодой железнодорожник.

Юрий: Вместе мы оказались тогда потому, что я «накатывал» Антона на тепловую тягу. Мне надо было объяснить ему, что это такое — тепловоз. Когда действующий машинист электровоза переходит на тепловую тягу, мы делаем вот такие дублерские поездки. У нас же все совсем разное.

— Состава не было, только тепловоз?

Антон: Это маневровый состав, с тремя вагонами.

— Итак, как все произошло?

Юрий: Мы возвращались обратно на базу с газовой станции. Услышали какие-то непонятные звуки. Остановились. И увидели в битуме голову женщины и торчащую руку.

— Там какая-то стройка идет?

Юрий: Нет, просто какая-то старая яма. Дело было летом, стоит жара, и битум везде растекается по канавам.

— Как он вообще туда попал?

Юрий: Там раньше битум выгружали из вагонов, и он понемногу попадал в различные ямы, каналы. Летом плавился.

— Вот вы увидели человека. И что дальше?

Юрий: Рядом лежал некий памятник, и женщина пыталась до него достать, чтобы хоть как-то зацепиться. Но этот битум так ее связал, что она никак не могла до него дотянуться.

Антон: Еще были накиданы ветки, деревца маленькие, и женщина — пожилая, кстати — хоть как-то за них держалась, чтобы окончательно не уйти вниз.

— Яма глубокая?

Антон: Мы потом проверяли — метра два где-то.

— И вы ее вытащили, правильно?

Юрий: Да, сами!

Антон: В три этапа вытаскивали.

— Сколько примерно по времени процесс длился, не помните?

Антон: Минут 40. Вообще, мы пробыли там очень долго, потому что с нас полицейские брали еще объяснительные.

— За непредвиденную остановку состава?

Антон: Почему нам та поездка так хорошо запомнилась? Дело в том, что до этого нам пришлось применить экстренное торможение, предотвратив наезд на человека. Он с какой-то тяжелой сумкой переходил через пути. А там место такое неоживленное — то ездят тепловозы, то не ездят. Так вот, полицейский уже приходил к нам, брал объяснительные, почему мы экстренно тормозили. И через два часа опять пришел к нам, уже по другому случаю.

— То есть у вас за один день произошли два неординарных случая?

Антон: Да, такие стрессовые ситуации... И вот мы эту женщину потихонечку вытянули.

Юрий: Мы ее вытащили, она села. Когда приехали различные службы, женщину положили на носилки скорой помощи и увезли.

— «Спасибо» они вам хоть сказали?

Антон: Благодарность от дирекции тяги мы получили.

— Имею в виду эти различные службы.

Юрий: Ничего. Они приехали, взяли женщину и уехали.

— Как в вашем депо отреагировали на историю?

Юрий: Вот с этого все и началось! Наш начальник станции, узнав, что локомотив простоял на том месте более двух с половиной часов, прослушал переговоры (машинистов с диспетчерскими службами. — Прим. ФАН). Он услышал, что мы сообщили, по какой причине остановка, и вызвали МЧС и остальных.

И тут выяснилось, что местные эмчеэсовцы присвоили себе все это дело. Начальник сильно удивился: «Почему человека спасли железнодорожники, а МЧС записало это на себя?» И он предоставил все эти записи, наши документы. Пригласил телевизионщиков. Женщина и сама пришла на телевидение и сказала: «Да, меня спасли железнодорожники, а не сотрудники МЧС».

Но все награды получили они. А нам сказали: «Мы дважды не награждаем».

— Ну, вам-то, думаю, награды не особо важны. Главное, что вы жизнь человеку спасли!

Юрий: Да. Эта женщина приходила потом на станцию, искала нас, чтобы поблагодарить.

Антон: Я так и не смог ее увидеть. Постоянно был чем-то занят. Коллега мне как-то звонит: «Антоха, пойдем, вызывают!» Отвечаю ему: «Ну, как — я только пришел на работу! И сейчас поеду с грузовым поездом».

Юрий: Мы с ней так и не встретились…

— Итак, вы победили в номинации «Спасательный круг». Что вам вручили?

Антон: Грамоты и один кубок на двоих.

— В депо его, наверное, поставите?

Антон: Ну, если человек два раза уже спасал, — пусть лучше будет у него.

— Как это два раза?!

Юрий: А это у меня второй аналогичный случай. И именно с этой ямой. Тремя годами ранее я уже вытаскивал оттуда мужчину. Тогда было намного сложнее. На поверхности остался только овал лица. И тоже мы проезжали и услышали — как мяукает котенок. Мужчина же был так сдавлен битумом, что ни звать, ни кричать уже не мог. Мы остановились, накидали туда палок, веток, кое-как добрались до его одежды. Потом вытащили мужчину наполовину и сами обессилили. Я к тепловозу, сообщаю дежурной: «Вызывайте МЧС, скорую, полицию. Мы стоим на таком-то километре». Они приехали и окончательно вытащили человека.

— Местные власти собираются вообще эту яму засыпать чем-нибудь?

Юрий: После второго случая ее обтянули колючей проволокой.

Антон: По закону физики, битум ничем не засыплешь. Он все равно поднимется, так как легкий. И там не одна яма такая, а еще и канавы. Не видно, что это битум. Листья лежат, ветки… Любой человек, даже трезвый, туда может взять запросто и шагнуть. И сразу по колено уйдет. Если умный, то поймет, что надо [двигаться] обратно. А если дальше пойдет — то затянет еще больше.

— Колючая проволока, как думаете, поможет?

Юрий: Людям поможет, но теперь там стали попадать животные. Собаки, коровы ходят, путаются в этой проволоке и стоят, мычат. После двух этих историй меня уже называют «Спасатель Малибу»! [смеется]

Антон: А я его теперь ангелом называю. Находит людей именно тогда, когда надо.

— Оказывается в нужном месте в нужное время?

Антон: Да. Кстати, до того случая я и сам не знал о том, что у нас есть такое в городе. У меня же ребенок растет, и как-то боязно за него…

— Вы раньше в Москве были?

Антон: Я впервые сюда приехал.

Юрий: А я уже в пятый раз здесь.

— Когда до этого прилетали?

Юрий: В 2010 году. У меня же здесь родственники живут. Я им сразу позвонил, и они: «Приезжай к нам в гости». Отвечаю: «Не могу, некогда». Так с ними и не встретился еще… В «Шереметьево», наверное, приедут провожать.

Еще одним победителем всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» стал слесарь, а на досуге — дайвер, Руслан Гудым, который рассказал ФАН, как он вместе с единомышленниками очищает от мусора читинские водоемы.