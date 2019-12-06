Сирия, 6 декабря. 998 сирийцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки. Взрыв заминированного мотоцикла прогремел в городе Абу Хамам в Дейр-эз-Зоре. Курдские радикалы незаконно задержали шесть жителей на западе Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции боевиков к юго-западу от Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят исламистам на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: обвиняется в минировании мотоцикла в городе Абу Хамам на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозревается в организации взрыва в иракской провинции Киркук.

Курдские вооруженные группировки: арестовали шесть гражданских лиц на западе провинции Ракка.

Провинция Алеппо

На окраинах «Большого Идлиба» возобновились вооруженные стычки между правительственными подразделениями, выступающими при поддержке ВКС РФ, и боевиками исламистских бандформирований. По информации новостного портала Step News Agency, российские военные самолеты осуществили боевые вылеты в зонах оккупации «Джебхат ан-Нусры»1*** в районе населенного пункта Джазрая, находящегося на границе провинций Алеппо и Идлиб. Данные о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент выясняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о еще одном взрыве на контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), детонировал заминированный мотоцикл, припаркованный в одном из центральных районов города Абу Хамам. Никаких сведений о возможных жертвах произошедшего пока не поступало. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики подпольных групп «Исламского государства». Напомним, в первой половине дня неподалеку отсюда в районе населенного пункта Абу-Хардуб также произошло нападение группы радикалов на патрульный отряд курдских радикалов, о последствиях которого до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Даръа

Новая партия перемещенных лиц прибыла на территорию Сирии после пребывания в лагерях для беженцев в соседних Иордании и Ливане. В соответствии с данными информационного бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон, за сутки 213 человек пересекли сирийско-ливанскую границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 785 сирийцев перебрались через погранпереход «Насиб» отделяющий сирийскую провинцию Даръа от Иордании. Общее число вернувшихся граждан САР составило 998. Как известно, на территорию Даръа, Дамаска и Хомса ежедневно прибывают сотни перемещенных лиц. Военные эксперты полагают, что этому в большей степени способствовало освобождение юго-западных районов Сирии. Так, Даръа и Эль-Кунейтра полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в июле прошлого года, а Дамаск еще в мае.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в Ракке продолжились незаконные задержания гражданских лиц. По меньшей мере шесть сирийцев были взяты под стражу в деревне Хави-эль-Хава на западе провинции по неизвестным причинам. Напомним, несколько часов назад также стало известно о задержании мужчины-фармацевта недалеко от административного центра провинции, родные до сих пор не были осведомлены о его местонахождении.

Между тем в поселении Майзила на северо-востоке региона был обнаружено тело молодого человека, который был убит неизвестными. Обстоятельства его гибели пока выясняются.

Ирак

Поступила информация о новой вылазке неизвестных в провинции Киркук. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Kirkuknow_DT), один из сотрудников полиции Ирака был убит, еще один получил ранения в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине шоссе в окрестностях административного центра региона. В установке взрывного устройства подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в стране. Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о своей причастности к организации взрыва.

1 Организация запрещена на территории РФ.