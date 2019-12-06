Директор ФБК Жданов получил 10 суток ареста за призывы к незаконной акции 14 июля

Москва, 6 декабря. Директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Иван Жданов получил десять суток ареста за участие в несанкционированном митинге у Мосгоризбиркома и призывы к незаконной акции в Интернете. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы ФБК, скандального блогера Алексея Навального.

Жданов после задержания сбежал из ОВД, поэтому был арестован только сейчас по решению Хамовнического суда Москвы. Директору ФБК вменялась ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Ранее, 6 декабря, соратник Навального был задержан рядом со своим офисом и отвезен в ОВД «Лужники».

Летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции протеста в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской думы. Жданов входил в число организаторов этих незаконных митингов. Поводом для акций стало законное решение московского избиркома об отказе регистрации «оппозиционеров» на выборах в столичный парламент в связи с превышением допустимого процента брака в собранных за них подписях. Последователи скандального блогера предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи и подписи мертвых, рассчитывая принять участие в качестве кандидатов голосования.

В связи с волной беспорядков ФАН провел расследование и выявил факты вмешательства США в российские выборы. В организации незаконных митингов в Москве принимали активное участие представители американских властей. В частности, в московский штаб Навального приходил сотрудник посольства США Секстон и проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера в то время, пока тот был под арестом.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучила и приняла к сведению публикацию ФАН о попытках США повлиять на результаты выборов в стране.