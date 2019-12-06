Осужденные за беспорядки в Москве винят Навального в своих приговорах

Москва, 6 декабря. Блогер Алексей Навальный и его сторонники пришли на оглашение приговора участнику незаконной акции в Москве Владимиру Емельянову для «галочки». Об этом заявил сам молодой человек, отвечая на вопрос журналистов.

Мещанский суд в пятницу признал фигуранта дела о массовых беспорядках в столице виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга, который прошел 27 июля в Москве, Емельянов схватил и удерживал бойца ОМОН, препятствуя его работе.

Сторона обвинения просила приговорить молодого человека к четырем годам колонии общего режима, но суд остановился на двух годах лишения свободы условно. Емельянова освободили в зале суда.

На оглашение приговора пришли Навальный и его сторонники. По мнению молодого человека, они появились, чтобы «поставить себе галочку».

«Я писал в письмах своих критику, потому что мы же по их вине туда попали. Они нас зазывали, поэтому они несут ответственность за нас в какой-то степени. Поэтому их долг был прийти», — заявил Емельянов.

Молодой человек добавил, что высказанная им критика, на его взгляд, помогла «реанимировать» в Навальном и его сторонниках «остатки совести».

Напомним, митинг 27 июля в центре Москвы стал одним из нескольких акций, в основном несанкционированных, устроенных этим летом сторонниками Навального. Так называемых «оппозиционеров» не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Сторонники Навального активно призывали молодежь принять участие в акциях, которые выливались, как правило, в массовые беспорядки. В общей сложности силовики задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило расследование «Анатомия протеста», в ходе которого выяснилось, что в российские выборы вмешивались западные страны, в частности США.