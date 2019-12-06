Скончался отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ

Москва, 6 декабря. Отравившийся средством для очистки труб «Крот» российский математик Олег Ивашев-Мусатов скончался. Об этом сообщается на сайте Механико-математического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Залуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря на 92-м году жизни.

«Прощание состоится во вторник, 10 декабря в крематории Хованского кладбища», — говорится в сообщении.

В середине ноября Ивашев-Мусатов был доставлен в Институт имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Врачи на протяжении трех недель боролись за жизнь математика, однако мужчина скончался.

Ранее аналогичный инцидент произошел с продюсером Бари Алибасовым. В июне 2019 года Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелым пищевым отравлением. Позднее стало выяснилось, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот», в результате чего Алибасов получил серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. После госпитализации врачи ввели Алибасова в состояние искусственной комы, в котором он находился до середины июня.

Позднее Алибасов обратился в суд с иском к производителю средства «Крот» и гипермаркету «Ашан», в котором было приобретено данное средство. Алибасов требовал взыскать 100 миллионов рублей с производителя «Крота» и сети гипермаркетов «Ашан». Однако суд не удовлетворил иск Алибасова.