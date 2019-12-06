Правительство Украины намерено нажиться на украинцах, завысив цены на газ

В преддверии «нормандского саммита» в Киеве оживилась дискуссия о заключении нового транзитного соглашения с РФ и начале прямых закупок «голубого топлива» у российского «Газпрома». Власти обещают украинцам, что в этом случае закупочная цена газа будет на 25% ниже. А эксперты добавляют, что, несмотря на это, гражданам все равно будут продавать энергоресурс по завышенной цене, перекладывая на них все издержки, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.



В начале декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в преддверии зимы Кабмин одобрил некую «фиксированную цену» на газ — на уровне восьми тысяч гривен за тысячу кубов. По его словам, она будет действовать весь отопительный сезон, и это «самый низкий тариф за последние два года».

«Каждый украинец сможет подключиться к программе «Гарантированная цена на газ». Это означает, что стоимость газа в платежках будет на уровне восьми гривен за кубометр в течение всего отопительного периода», — пообещал Гончарук.

На сайте правительства Украины указано, что «каждый потребитель может отказаться от фиксированной цены на газ до 20 декабря 2019-го, но тогда ему придется платить по рыночной цене». Власти намекают, что эта цена будет значительно выше: с 1 января 2020-го, если новый транзитный договор с Россией Киеву заключить не удастся, она может взлететь до 1100-1300 гривен за тысячу кубов.

По мнению эксперта по энергетике, бывшего руководителя пиар-департамента «Нафтогаза Украины» Валентина Землянского, тем самым Кабмин просто узаконил рост цен на «голубое топливо». А заодно предложил украинцам сыграть в этакую «газовую рулетку», придуманную новым министром энергетики Алексеем Оржелем.

«По сути, этой программой Кабмин Украины узаконил рост цен на газ. Если вспомнить газовые цены в августе, то нынешняя «страховая цена» — явная манипуляция, призванная утвердить рост цены на энергоресурс для населения, что называется, «на ровном месте», — указал Землянский. — Возникает вопрос: а что, собственно, помешало правительству зафиксировать газовую цену на уровне августа или сентября, когда она была наиболее низкой? Ведь руководство «Нафтогаза» заявляет — мол, у нас есть огромные запасы «голубого топлива» в подземных хранилищах. К зиме стоимость энергоресурса резко выросла, и теперь Кабмин вместе с «Нафтогазом» собираются наживаться на рядовых потребителях. Так, они официально повысили цену на тысячу кубов на 100 долларов. А для того, чтобы этот ход сработал, они запугивают украинцев повышением цены до 12–14 тысяч гривен за тысячу кубометров газа».

При этом аналитик указал, что даже этот «дешевый» газ может достаться далеко не всем украинцам.

«Выкупать газ по фиксированной цене в восемь гривен за куб для отопления сможет лишь меньшинство украинцев. Это те, кто имеет автономную систему обогрева, — жители частных домов, квартир с индивидуальными газовыми котлами или обитатели многоэтажек с индивидуальными тепловыми пунктами, — пояснил Землянский. — Как указано на сайте Кабмина Украины, платить по фиксированной цене смогут также отделения «Теплокоммунэнерго». То есть, теоретически сниженную цену на газ должны получить и жители обычных многоэтажек. Но они платят за газ опосредованно — по тарифам за отопление и горячую воду. Поэтому коммунальщики вряд ли дадут им прочувствовать снижение цены».

Аналитик также указал, что «фиксированные» восемь гривен за куб — это, по меркам нынешнего сезона, далеко не дешево. Газ в Европе, где его якобы «реверсно закупает» Украина, с весны 2019-го рекордно подешевел. И «Нафтогаз Украины» закачал основные объемы в свои подземные хранилища по летним, низким, ценам. Но затем монополист начал их повышать для потребителей, объясняя это «сезонным подорожанием газа на европейских хабах». Так, в октябре газ населению отпускали по примерно по 5,5 тысячи гривен за тысячу кубов, в ноябре «Нафтогаз» повысил тариф на 15%, а декабре просит украинцев доплатить еще 19%.

«Правительство и «Нафтогаз» нагло загоняют людей в очередную ценовую ловушку, не давая им возможности оттуда выйти, — констатировал Землянский. — Основной посыл Кабмина таков: имея ресурсы для того, чтобы вообще не поднимать тарифы на газ, они устанавливают на него «фиксированную» цену. Тем самым заставляя украинцев платить больше, чем они могли бы. То есть, если контракт с Россией будет подписан, и реальная цена на газ будет ниже, с украинцев все равно будут брать за него больше. Вместо того, чтобы выстроить механизм социальной защиты граждан, застраховаться от роста цен для населения в случае провала переговоров по транзиту с РФ, Кабмин уже в «фиксированную» цену заложил рост на 100 долларов. Наше правительство перестраховывается за счет граждан».

Комментируя вопрос, удастся ли РФ и Украине договориться о продлении транзита российского газа через украинскую территорию, Землянский выразил мнение, что шансы на это весьма неплохие.

«Мы неоднократно слышали от президентов [Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского о том, что «договоренности будут достигнуты». Значит, цена на газ в этом случае будет как минимум на 25% ниже тех восьми гривен за кубометр, которые заявил Кабмин. Вопрос: так какую цель преследует правительство, заведомо устанавливая цену выше, чем она могла бы быть, если транзит по территории Украины будет продолжен?» — обратил внимание эксперт.

Если даже Украина и Россия подпишут контракт, то тарифы на газ не снизятся, считает он. В правительстве Украины все равно будут ориентироваться на «европейские хабы» — на рыночную цену.