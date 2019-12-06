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Экономика

Матвиенко назвала «катастрофой» выращивание петрушки из импортных семян

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Матвиенко назвала «катастрофой» выращивание петрушки из импортных семян

Москва, 6 декабря. Отечественный семенной фонд в России практически отсутствует, даже петрушка выращивается из зарубежных зерен. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с замминистрами — статс-секретарями.

Сложившуюся в сельском хозяйстве ситуацию с семенами она назвала «катастрофой» и выразила обеспокоенность тем, что Минсельхоз занимается вопросом без энергетики.

«С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко предложила Минсельхозу разработать собственный амбициозный план по восстановлению отрасли, чтобы Россия больше не зависела в этой сфере от иностранных партнеров. Привлечь к работе она посоветовала Миннауки и Академию наук.

«Когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп, салат — это тоже импортные семена, это меня, правда, добило», — призналась Матвиенко.

Матвиенко назвала «катастрофой» выращивание петрушки из импортных семян

Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что валовый сбор зерновых культур в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн придется на пшеницу, что позволит России войти в число мировых лидеров по экспорту.

В беседе с Федеральным агентством новостей специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга выразил мнение, что пришедшая в ряд российских регионов бесснежная зима не несет угрозы урожаю 2020 года. Погибнуть, по его словам, при таких условиях могут разве что двухлетние цветы.

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Источник: РИА Новости
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