Глава МИД Ливии объяснил, зачем Турции нужны ливийские террористы

Москва, 6 декабря. Турция хочет заполучить богатства Ливии, однако ливийцы уже натерпелись от «колонизаторов». Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж в беседе со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей Аббасом Джума.

Ливийский дипломат прокомментировал соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море», которые были подписаны между в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и «премьер-министра» так называемого Правительства национального согласия Ливии Фаейза Сарраджа. Абдель Хади аль-Хувейдж считает этот документ не имеющим никакой силы. Дипломат напомнил, что ПНС Ливии не является конституционным правительством страны.

«Это абсолютно ничего не значащее соглашение. Я бы сказал, что это новый тип колониализма. Эти люди буквально попросили турок, чтобы те их колонизировали», — сказал аль-Хувейдж.

Абдель Хади аль-Хувейдж подчеркнул, что избранным является именно временное правительство Ливии.

«Правительство в Триполи — неконституционное. Оно не имеет никакой легитимности. Его не избирали, не поддерживали [ливийцы]. Мы же являемся избранным правительством, потому что мы прошли через парламент и распространяем свое влияние на более чем 90% ливийской территории на востоке и западе. Мы присутствуем во всех городах. Мы строим больницы, университеты, полицейские участки, детские сады и многое другое», — отметил глава МИД временного правительства Ливии.

Аль-Хувейдж предполагает, что Турция действует в Ливии, руководствуясь имперскими амбициями.

«Разумеется, Турция хочет заполучить ливийские богатства. Поэтому каждый год разгорается очередной конфликт. Она (Турция. — Прим. ред.) хочет, чтобы это правительство готовило ополченцев и продолжало оккупацию ливийских территорий. Это политический и идеологический проект. К сожалению, потомки Османской империи хотят вернуть себе былое влияние. Но с нас хватит колонизаторов. Ливийцы более 40 лет терпели итальянцев. И мы не хотим повторения этого ужаса», — сказал Абдель Хади аль-Хувейдж.

Ранее власти Греции объявили персоной нон грата ливийского посла в Афинах Мохаммеда Юниса Менфии. Причиной этого решения стало соглашение о морских границах, подписанное Анкарой и Триполи. Афины считают этот документ незаконным и противоречащим международному праву. Греция полагает, что соглашение двух стран лишает ее прав на морские зоны в районе Крита, Родоса и ряда других островов.

Лига арабских государств также осудила соглашение Анкары и Триполи. Вице-спикер парламента ЛАГ Саад Джамаль отметил, что в рамках подписанных соглашений Анкара намерена продолжить поставки оружия террористам ПНС Ливии, что может привести к активизации исламистских группировок и новому витку кровопролития в республике.

СМИ неоднократно сообщали, что Турция поддерживает связь с боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии, а также поставляет им оружие, боеприпасы и джихадистов из Сирии. Об этом заявляли и в ЛНА, и представители Временного правительства в Тобруке.

Напомним, активизация исламистских группировок в Ливии началась в результате кризиса, который разразился в стране после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В 2015 году при поддержке Запада было искусственно создано так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое возглавляет Файез Саррадж. По факту эта структура состоит из разрозненных незаконных вооруженных формирований, ответственных за революцию 2011 года. В составе группировок действуют члены запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1. Сейчас под контролем ПНС Ливии находятся столица страны – город Триполи – и еще ряд населенных пунктов на северо-западе государства.

На востоке Ливии, в Тобруке, заседает избранный народом парламент и действует временное правительство. С 2014 года Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в стране антитеррористическую операцию, в результате которой удалось освободить большую часть востока страны от боевиков. С апреля 2019 года силы ЛНА начали очередную фазу операции, которая нацелена на освобождение страны — Триполи — от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Полный текст эксклюзивного интервью Абделя Хади аль-Хувейджа Федеральному агентству новостей будет опубликован в ближайшее время.

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