Рим, 6 декабря. Россия считает упущением тот факт, что на конференцию в Берлине не приглашены все участники кризиса в Ливии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях V Международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

«Нас немножко удивило, что на конференцию не приглашены ливийские стороны и не приглашены все соседи Ливии​​​. Считаем это в общем-то упущением», — сообщил российский министр.

Он выразил надежду, что конференция по разрешению ситуации в Ливии будет «действительно инклюзивной» за счет расширения числа участников. Особо глава российского внешнеполитического ведомства выделил среди них Африканский союз.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Рим, чтобы провести переговоры со своим итальянским коллегой Паоло Джентилони и президентом Италии Серджо Маттареллой, а в пятницу принять участие в конференции по проблемам Средиземноморского региона. Накануне поездки МИД России сообщал, что основными темами на переговорах с итальянской стороной станут борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а также ситуация в Сирии, на Украине и в Ливии.

Северо-западная часть африканского государства и столица Триполи в настоящее время находится под контролем террористов, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сарраджа. Данная структура фактически состоит из нескольких десятков вооруженных группировок, связанных с запрещенными в России террористическими организациями ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния. Члены ПНС ответственны за многочисленные жестокие преступления — массовые расправы, работорговлю, контрабанду и пытки. Все группировки этой искусственной структуры фигурируют в докладах Совбеза ООН.

С целью освободить страну от боевиков, незаконно захвативших ливийские земли, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Весной текущего года ЛНА перешла к ее новому этапу — освобождению ливийской столицы и северо-запада страны от бандформирований ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.