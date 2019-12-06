Медведев не увидел в российской политике «антибелорусских элементов»

Сочи, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в российской политике нет никакого антибелорусского лобби.

Так глава российского правительства прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что в окружении президента РФ Владимира Путина якобы есть «антибелорусские элементы».

«Я сегодня прочитал о том, что у нас где-то есть «антибелорусские элементы», которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что у нас таких элементов нет», — отметил Медведев.

При этом он высоко оценил быструю и качественную работу правительств России и Белоруссии, которые успели подготовить дорожные карты к декабрю, как и планировалось.

Напомним, что в пятницу в Сочи состоялась встреча Медведева и Румаса. Ключевой темой переговоров стало усиление сотрудничества между Москвой и Минском в рамках Союзного государства. Ожидается, что в субботу эту тему продолжат обсуждать президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.