Москва, 6 декабря. Столичные суды вынесли приговоры пяти фигурантам дела о массовых беспорядках, которые происходили летом в Москве.

Блогер Алексей Навальный и его сторонники решили воспользоваться данным событием для собственного пиара. Так, в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора Владимиру Емельянову, напавшему на сотрудника полиции, приехал Навальный, которого главред RT Маргарита Симоньян окрестила рыхленьким *** (балаболом — Прим. ФАН).

Навальный охотно раздавал интервью либеральным СМИ, однако вопрос о тайной встрече с главой московского отделения КПРФ Валерием Рашкиным погрузил блогера в длительное молчание.

Секретная встреча Навального и Рашкина состоялась 17 октября в гостинице «Националь». В тот день Навальный вернулся из четырехдневной поездки в США, где получал инструкции от своих американских кураторов. По одной из версий, в ходе встречи Навальный передал Рашкину инструкции, полученные в США. Рашкин продолжает утверждать, что не сотрудничает с Навальным, однако факты подтверждают обратное. В частности, об этом свидетельствует так называемое «умное голосование» Навального, с помощью которого блогер активно продвигал представителей КПРФ.

КПРФ всегда обладала немалым электоральным потенциалом, однако Навальный пытается убедить новоиспеченных депутатов-коммунистов в том, что их избрание является исключительно его заслугой.

Некоторые члены КПРФ предпочитают соглашаться с Навальным. Одним из таких депутатов является Елена Шувалова, которая активно сотрудничает с блогером, игнорируя решения своего партийного руководства. Так, Шувалова устроила в стенах Мосгордумы «круглый стол» с участием Навального и его сторонников. При этом большая часть представителей КПРФ остаются верными своим принципам и всячески сторонятся Навального.

Пока Навальный отмалчивается, поверившие ему люди вынуждены отвечать перед судом. Так, Владимир Емельянов получил условный срок, став разменной монетой в игре опытного провокатора. При этом Навальный предпочитает не упоминать, что фигуранты дела о массовых беспорядках в Москве испортили себе жизнь именно благодаря ему.

Напомним, минувшим летом Москве прошли незаконные митинги в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Мосгордумы. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, по итогам которого была установлена причастность спецслужб США к организации массовых беспорядков в Москве, а также их вмешательство во внутренние дела России.

Журналистам ФАН также удалось выяснить, что Навальный и его окружение получают большие денежные средства от своих зарубежных кураторов для осуществления антигосударственной деятельности на территории РФ.

Кроме того, стало известно, что глава службы безопасности американского посольства в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги для сторонников Алексея Навального, в ходе которых обучал их технологиям организации уличных беспорядков, а также подробно объяснял, как оказывать сопротивления сотрудникам полиции.