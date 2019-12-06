Минобороны РФ оценит состояние космической техники с помощью малого спутника

Москва, 6 декабря. Министерство обороны РФ намерено проверить состояние своей космической техники с помощью специального малого спутника, который осуществляет внешний осмотр орбитальных аппаратов, а потом отсылает запись на Землю.

Малый аппарат «Космос-2542», способный осуществлять мониторинг за российской космической группировкой, в рамках эксперимента был отделен от унифицированной многофункциональной платформы и начал свою работу.

«Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что с помощью этого эксперимента военные намерены оценить техническое состояние российских спутников. Напомним, что в конце ноября министерство сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником. Старт состоялся на космодроме «Плесецк».

Главный испытательный космический центр имени Титова ВКС РФ следил за полетом ракеты. Отметим, что это уже второй пуск «Союз-2.в», осуществленный в этом году с космодрома «Плесецк». В последний раз ракета стартовала 10 июля.