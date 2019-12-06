Россия не станет размещать вооружения ни в одном регионе мира раньше США, заявил Лавров

Москва, 6 декабря. Россия не станет первой размещать вооружения ни в одном из регионов мира, пока там не появятся ракеты США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, заметив, что Москва будет отвечать на шаги Вашингтона зеркально.

Глава российского МИД сообщил о позиции РФ в вопросе дислокации вооружения в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо на полях конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.

«Если будут приниматься практические шаги по созданию и развертыванию, мы будем отвечать зеркально, но мы не будем первыми», — предупредил российский министр.

Ранее, выступая на Московской конференции по нераспространению, Лавров уже говорил, что российская сторона не станет размещать свои наземные РСМД до тех пор, пока в каком-либо регионе не будут установлены ракеты аналогичного класса американского производства. Он объяснял, что таким образом Россия планирует сохранять «предсказуемость в ракетной сфере».

Заявление Лаврова обусловлено открытым вопросом по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между СССР и США в 1987 году, а 2 августа 2019 года фактически расторгнут в одностороннем порядке выходом Вашингтона из соглашения.

Тема контроля над вооружениями является одной из важных в мировой повестке, поэтому решение о возобновлении действия соглашения или о подписании нового следует принять как можно быстрее. Однако США не соглашаются на ранее существовавшие условия и выдвигают требования к новому договору.