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Павлиашвили дал совет Паулсу, который пожаловался на российских зрителей

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Павлиашвили дал совет Паулсу, который пожаловался на российских зрителей

Москва, 6 декабря. Артист не должен недооценивать ценителей его творчества, заявил эстрадный певец Сосо Павлиашвили, комментируя слова композитора Раймонда Паулса о российской публике.

Грузинский певец посоветовал экс-министру культуры Латвии «благодарить бога» за то, что люди посещают его выступления и выказывают свое уважение.

Павлиашвили признался, что безгранично благодарен всем слушателям, которые ценят не только его музыку, но и его самого.

«Это не самые богатые люди, которые дарят цветы, поэтому я это берегу десятикратно», — передает слова исполнителя телеканал «360».

Как напоминает URA.RU, композитор ранее сравнил российскую и латвийскую публику и пожаловался на «навязчивость» первой. По его словам, это чувствуется, когда слушатели подходят к артистам или дарят им цветы после выступлений.

Павлиашвили дал совет Паулсу, который пожаловался на российских зрителей

Как пишет «Царьград», заявление Паулса вызвало большой резонанс в Сети. Пользователи довольно резко высказались в адрес музыканта, напомнив ему о широкой популярности на просторах СССР.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что, вероятно, у маэстро сложилось такое впечатление, поскольку он давал выступления только в Москве. Столичный зритель более искушенный, тогда как в российских регионах публика очень доброжелательная и скромная, похожая на латвийскую, добавил Пригожин.

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Источник: Телеканал «360»
© 2019 Федеральное агентство новостей
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