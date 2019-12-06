В США процветает преступный бизнес по торговле человеческими органами

На сегодняшний день в США более 110 тысяч пациентов находятся в очереди на трансплантацию внутренних органов. Средний срок ожидания донорской почки составляет от 3 до 7 лет. Пересадки других органов приходится ждать еще дольше. От сроков зависит, выживет больной человек или умрет. Очевидно, что в таких условиях появляется довольно много богатых пациентов, которые готовы заплатить любые деньги за новые органы, но есть проблема. Подробнее — в материале Федерального агентства нововостей.

Бизнес на крови

Официально в США запрещена торговля человеческими органами и экспорт органов из других стран. Тем не менее недавно стали появляться серьезные свидетельства того, что в США не только ведется подпольная торговля человеческими органами вопреки строгим законодательным запретам, но и случается насильственное изъятие внутренних органов, что вполне сравнимо со зверствами времен фашизма.

Первые доказательства существования в США черного рынка по торговле внутренними органами людей появились в 2009 году. Именно тогда стало известно, что в США массово экспортируются органы, нелегально изъятые у доноров из Мексики, Индии, Бразилии, Бангладеша и других государств с высоким уровнем бедности. Тогда же было вынесено первое обвинение за нелегальный ввоз и торговлю органами в США.

После ряда расследований выяснились неофициальные расценки торговли внутренними органами в США: легкое — 150-170 тыс. долларов, сердце — 130-160 тыс. долларов, печень — 150 тыс. долларов. Некоторые из лучших медицинских учреждений США были пойманы на пересадке незаконно проданных органов, среди них серьезные трансплантационные клиники в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Филадельфии.

После первой волны публикаций скандалы, связанные с незаконной торговлей органами, немного поутихли. Однако недавно мэр города Балтимор (штат Мэриленд) Бернард Янг заявил, что в городе систематически похищаются женщины с целью изъятия органов. Поиск злоумышленников ведется, но учитывая зашкаливающий уровень похищений в Балтиморе, полицейские меры в таких случаях часто бывают бесполезны.

Сам факт наличия в США индустрии по торговле человеческими органами, которая наверняка пользуется негласной поддержкой американских спецслужб, говорит о том, что нынешние США похожи на гигантский криминальный синдикат, где процветают даже самые отвратительные преступления.

Преступления против человечности

Непосредственно по соседству с США — в Мексике — незаконное изъятие у людей внутренних органов происходит постоянно. Причем жертвами этих страшных злодеяний зачастую становятся дети. За преступлениями чаще всего стоят криминальные банды или члены картелей. Как известно, спрос формирует предложение, а самый высокий спрос на пересадку органов существует именно в Соединенных Штатах.

Независимая американская пресса зафиксировала по крайней мере четыре случая, когда в США у жертв предполагаемых убийств или самоубийств из тел были изъяты внутренние органы. Все убитые были афроамериканцами. При этом именно афроамериканцы сильнее всего страдают от дискриминации в доступе к услугам трансплантологических центров. Это еще раз доказывает, что, несмотря на отмену сегрегации и дарование гражданских прав, именно черные американцы — главные жертвы системной несправедливости американского общества.