Эксперт рассказал, какие продукты подорожают к Новому году, а какие — нет

Москва, 6 декабря. Празднование Нового года сопряжено не только с определенными традициями, но и с конкретным набором блюд, которые каждый год украшают столы россиян перед звоном курантов.

Именно поэтому некоторые продукты, из которых эти блюда готовятся, имеют все шансы подорожать до 31 декабря, пишет Nation News. По мнению зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, в первую очередь речь идет о куриных яйцах.

С ноября десяток яиц подорожал с 59 до 62 рублей. Эксперты полагают, что пика цены на яйца достигнут к концу месяца, а в январе начнется постепенное снижение.

Втором номером в списке дорожающих к Новому году продуктов идут фрукты и овощи. Правда, тут нет конкретной привязки к празднику — сказывается отсутствие более дешевой продукции открытого грунта.

Так, например, в настоящее время стремительно дорожают огурцы. Если в ноябре килограмм огурцов стоил 85 рублей, то уже сегодня — 93 рубля. Точно так же дела обстоят с помидорами, которые подорожали с 92 до 117 рублей за килограмм.

А вот морковь и картофель, напротив, показывают нисходящий ценовой тренд из-за невысоких темпов сбыта. На сегодняшний день розничная цена на морковь опустилась с 29,45 до 25 рублей, а цена на картофель — с 24 до 20 рублей.

Что касается мандаринов, то с ними не все так просто. Цена традиционных новогодних цитрусовых варьируются в пределах 70-150 рублей. Впрочем, многое зависит от страны-производителя. Считается, что марокканские мандарины — одни из самых дорогих, однако их всегда можно заменить фруктами из Турции или Китая.

По информации «Руспродсоюза», шоколадные конфеты остаются самым стабильным в ценовом плане новогодним товаром и продаются в пределах 310 рублей за килограмм, а шампанское и вовсе может стать дешевле, чем в прошлом году из-за агрессивной рекламы сетевых магазинов.