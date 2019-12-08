Иноагенты и российское ПО: какие еще законы подписал Путин? Политика России. ФАН-ТВ

На этой неделе Россия приняла меры по сопротивлению информационной войне. Как будут противостоять иностранным агентам и какие законопроекты еще вступят в силу — узнаем в обзоре за неделю.
Средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа, уже давно не конспирологическая теория, а суровая реальность. Но многие россияне читают их в своей новостной ленте и даже не подозревают, что издания представляют интересы другой страны. С новым законом такой прессе будет сложнее вводить жителей страны в заблуждение. Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ, которые были признаны иностранными агентами. Госдума приняла данный законопроект в ноябре.
Теперь иноагентом может быть признано физическое или юридическое лицо, которое за распространение информации получает деньги или имущество из-за рубежа. Распознать его можно будет с помощью реестра, который ведет Минюст России. Или благодаря специальной пометке. Иноагента обяжут поставить ее в статус своего издания, блога или личной страницы. Если СМИ или физическое лицо откажется открыто заявить читателям о своем иностранном финансировании, его заблокирует Роскомнадзор. Кроме этого, иноагенты должны зарегистрировать юридическое лицо на территории Российской Федерации и отчитываться о природе всех своих доходов.
Кому же придется исполнять эти требования? Сейчас иноагентами признаны девять СМИ: «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и его татаро-башкирская служба, а также проекты «Радио Свобода» в Крыму, Поволжье, Сибири, на Кавказе и «Фактограф».
Практика защиты от иностранных агентов применяется повсеместно и является эффективной мерой сохранения государственного суверенитета. Так, в США их деятельность ограничена с 1938 года. В России действия иноагентов в сфере НКО пресекаются еще с 2012 года.
Еще одно важное решение прошедшей недели — обязательная предустановка российского программного обеспечения. Владимир Путин подписал соответствующий законопроект. Предположительно, российский софт появится на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV. Совет Федерации одобрил законопроект в ноябре, а в силу он вступит с 1 июля 2020 года. Планируется, что при покупке нового устройства пользователь получит доступ к отечественным музыкальным сервисам, социальным сетям, антивирусам и даже государственным сайтам. Алексей Канаев, один из авторов законопроекта, говорит, что перечень будущих приложений зависит от множества факторов и его определит правительство. Данный законопроект позволит российским приложениям достойно конкурировать с западными, но это не означает «борьбу» с конкретными компаниями. Хотя напомним про антимонопольный скандал между Google и «Яндекс», который разгорелся в 2015 году. Западная компания хотела запретить предустановку «Яндекса» на ряде устройств. Но в итоге дело было закрыто мирным путем.
Также в начале недели Владимир Путин подписал законопроект, предполагающий поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». То есть использование свастики или других нацистских атрибутов в кинематографе, научной литературе или искусстве возможно, но только для того, чтобы осудить нацизм и показать ужасы этой идеологии. Пропаганда нацизма и использование его символики без осуждения до сих пор карается законом об экстремистской деятельности.
Вдобавок ко всем предыдущим нововведениям президент России подписал закон о преимущественном зачислении братьев и сестер в один детский сад или школу. Изменение статьи Семейного кодекса придется по вкусу как детям, так и их родителям. Обычно ребенка зачисляют в школу по месту прописки. Но раньше, если семья, например, меняла место жительства, то младшего из детей приходилось отдавать в другую школу.
«В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по принципу проживания на территории, отказывает его брату или сестре. Родители вынуждены утром до работы развозить детей по разным школам, что создает для них дополнительные сложности», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле этого года, когда законопроект был принят в первом чтении.