Иноагенты и российское ПО: какие еще законы подписал Путин? Политика России. ФАН-ТВ

На этой неделе Россия приняла меры по сопротивлению информационной войне. Как будут противостоять иностранным агентам и какие законопроекты еще вступят в силу — узнаем в обзоре за неделю.

Средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа, уже давно не конспирологическая теория, а суровая реальность. Но многие россияне читают их в своей новостной ленте и даже не подозревают, что издания представляют интересы другой страны. С новым законом такой прессе будет сложнее вводить жителей страны в заблуждение. Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ, которые были признаны иностранными агентами. Госдума приняла данный законопроект в ноябре.

Теперь иноагентом может быть признано физическое или юридическое лицо, которое за распространение информации получает деньги или имущество из-за рубежа. Распознать его можно будет с помощью реестра, который ведет Минюст России. Или благодаря специальной пометке. Иноагента обяжут поставить ее в статус своего издания, блога или личной страницы. Если СМИ или физическое лицо откажется открыто заявить читателям о своем иностранном финансировании, его заблокирует Роскомнадзор. Кроме этого, иноагенты должны зарегистрировать юридическое лицо на территории Российской Федерации и отчитываться о природе всех своих доходов.

Кому же придется исполнять эти требования? Сейчас иноагентами признаны девять СМИ: «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и его татаро-башкирская служба, а также проекты «Радио Свобода» в Крыму, Поволжье, Сибири, на Кавказе и «Фактограф».

Практика защиты от иностранных агентов применяется повсеместно и является эффективной мерой сохранения государственного суверенитета. Так, в США их деятельность ограничена с 1938 года. В России действия иноагентов в сфере НКО пресекаются еще с 2012 года.

Еще одно важное решение прошедшей недели — обязательная предустановка российского программного обеспечения. Владимир Путин подписал соответствующий законопроект. Предположительно, российский софт появится на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV. Совет Федерации одобрил законопроект в ноябре, а в силу он вступит с 1 июля 2020 года. Планируется, что при покупке нового устройства пользователь получит доступ к отечественным музыкальным сервисам, социальным сетям, антивирусам и даже государственным сайтам. Алексей Канаев, один из авторов законопроекта, говорит, что перечень будущих приложений зависит от множества факторов и его определит правительство. Данный законопроект позволит российским приложениям достойно конкурировать с западными, но это не означает «борьбу» с конкретными компаниями. Хотя напомним про антимонопольный скандал между Google и «Яндекс», который разгорелся в 2015 году. Западная компания хотела запретить предустановку «Яндекса» на ряде устройств. Но в итоге дело было закрыто мирным путем.

Также в начале недели Владимир Путин подписал законопроект, предполагающий поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». То есть использование свастики или других нацистских атрибутов в кинематографе, научной литературе или искусстве возможно, но только для того, чтобы осудить нацизм и показать ужасы этой идеологии. Пропаганда нацизма и использование его символики без осуждения до сих пор карается законом об экстремистской деятельности.

Вдобавок ко всем предыдущим нововведениям президент России подписал закон о преимущественном зачислении братьев и сестер в один детский сад или школу. Изменение статьи Семейного кодекса придется по вкусу как детям, так и их родителям. Обычно ребенка зачисляют в школу по месту прописки. Но раньше, если семья, например, меняла место жительства, то младшего из детей приходилось отдавать в другую школу.