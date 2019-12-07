Сирия, 7 декабря. Занятый курдскими радикалами еще в прошлом году Хаджин до сих пор лежит в руинах. Боевики вновь вызвали на себя удары ВВС САР в провинции Идлиб. США не признают факт атаки неизвестных на их базу в нефтеносном районе Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков-исламистов к северо-западу от Хамы; провели бомбардировку позиций «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные бандформирования: несмотря на обещания, до сих пор не приступили к восстановлению города Хаджин, занятого ими еще в прошлом году.

Международная коалиция: не признает факт атаки неизвестных на базу США в нефтеносном районе Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): провела провокационные обстрелы позиций войск САР в Идлибе и Хаме.

Провинция Дейр-эз-Зор

Связанный с США курдский источник в Twitter (@BarzanSadiq) утверждает, будто бы никаких атак на пункт базирования Соединенных Штатов в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, расположенного на востоке провинции Дейр-эз-Зор, не было. Напомним, по информации агентства Al Mayadeen, неизвестные совершили нападение на данный американский объект во время прибытия очередной колонны с оборудованием и техникой, направленных, судя по всему, для расширения незаконной нефтедобычи в регионе. Предполагается, что атаковать могли бойцы местного арабского ополчения, которое выступает против незаконного присутствия США и курдских бандгрупп за Евфратом, и в том числе против разграбления ими нефтегазовых месторождений региона.

Местный информационный канал в Twitter DeirEzzor24 опубликовал видео из Хаджина, на котором запечатлены колоссальные разрушения города. Таким образом, можно констатировать, что никакого восстановления оккупационные силы США и курдских Демократических сил Сирии (SDF)**** так и не начали.

Провинция Даръа

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), неизвестные боевики убили одного из бойцов правительственной армии САР в восточной части провинции Даръа. Отмечается, что всего с июня текущего года в результате подобных нападений погибли несколько десятков военнослужащих и представителей администрации региона. Предполагается, что атаки ведут члены исламистских ячеек, которые ранее пошли на примирение с официальным Дамаском, но после этого возобновили сопротивление, действуя уже в составе подпольных бандгрупп. Напомним, Даръа была освобождена летом 2018 года в ходе совместного наступления сирийских войск и ВКС РФ.

Провинция Идлиб

Вооруженные исламистские бандформирования обстреляли позиции правительственных сил в провинциях Идлиб и Хама, несмотря на действие режима прекращения огня, сообщает в Twitter (@Ahaswerus) военный источник. Вертолеты ВВС САР между тем провели бомбардировки опорных пунктов террористов на склонах горной цепи Джабаль Аль-Акрад. Данные о причиненном боевикам уроне пока уточняются. Напомним, в регионе дислоцируются большей частью члены террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам». Из-за их постоянных обстрелов и нападений правительственные войска зачастую вынуждены предпринимать ответные меры.

Провинция Хама

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по расположениям боевиков-исламистов в окрестностях города Кастун, находящегося к северо-западу от Хамы, передает UFUQ Media Center. Сведения о масштабе урона, причиненного джихадистам, в настоящий момент устанавливаются. Напомним, на южной окраине «Большого Идлиба» дислоцируются преимущественно террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ), которые систематически нарушают введенный на северо-западе САР режим тишины. Так, недавно нападению исламистов подвергся город Сальхаб, расположенный неподалеку.

1 Организация запрещена на территории РФ.