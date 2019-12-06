Лавров обсудил с Педерсеном работу Конституционного комитета Сирии

Рим, 6 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе встречи в Риме обсудили работу Конституционного комитета. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты выразили общее мнение о неприемлемости навязывания временных ограничений для выработки предложений по конституционной реформе в Сирии. Лавров и Педерсен подчеркнули, что необходимо содействовать налаживанию плодотворного диалога между сирийцами без вмешательства извне.

«Состоялся обмен мнениями по положению дел в Конституционном комитете после его запуска и по итогам двух сессий редакционной комиссии в Женеве», — говорится в сообщении дипведомства.

Лавров и Педерсен обсудили также вопросы подготовки и проведения очередной встречи в астанинском формате по Сирии, которая пройдет 10-11 декабря в столице Казахстана Нур-Султане.

Напомним, цель комитета — выработать конституционную реформу в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В начале прошлого года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Тогда было принято решение создать Конституционный комитет и подготовить конституционную реформу. В конце октября прошел торжественный запуск работы органа в Женеве, а в начале ноября состоялось первое заседание.

На прошлой неделе власти Сирии обвинили США во вмешательстве в деятельность Конституционного комитета страны и попытках навязать специальному органу свою повестку дня. Примечательно, что несколькими днями до этого Лавров не исключил угрозу срыва второго заседания комитета. По словам министра, многие заинтересованы в провале работы органа, чтобы оправдать силовое вмешательство в сирийские дела.