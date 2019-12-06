Путин и Эрдоган обсудят обстановку в Сирии 8 января

Анкара, 6 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретятся 8 января в республике, чтобы запустить «Турецкий поток», а также обсудить обстановку в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Он подчеркнул, что проект газопровода является важным аспектом сотрудничества Анкары и Москвы в сфере энергетики. Запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января. Дипломат отметил, что во время последних телефонных переговоров Эрдоган пригласил российского лидера принять участие в церемонии открытия проекта, и Владимир Путин приглашение принял.

«В ходе визита [в Турцию] лидеры также обсудят двусторонние вопросы, а также развитие событий в Сирии», — сказал Хами Аксой, передает ТАСС.

Представитель турецкого МИД не уточнил, в каком городе состоится встреча двух лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запуск «Турецкого потока» пройдет Стамбуле. Газопровод будет поставлять российское топливо в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был принят меморандум о взаимопонимании по Сирии. В соответствии с достигнутыми договоренностями, на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции России и сирийской пограничной службы. Военнослужащие содействуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.