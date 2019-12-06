Торговая война между США и Китаем больше всего вредит Европе, считает эксперт

Москва, 6 декабря. Торговая война между США и Китаем в большей степени вредит Европе, ранее имевшей хорошие отношения с Вашингтоном и Пекином, а теперь «падающей между двух стульев». Такое мнение выразил политолог из Германии Александр Рар.

Он полагает, что взаимные зеркальные ограничения, накладываемые друг на друга одними из мощнейших экономик мира, можно считать следующим этапом набирающей обороты торговой войны. Эксперт признался, что с большой тревогой наблюдает за новым витком сопротивления двух супердержав.

«От этого Европа пострадает сильнее России. Потому что у ЕС были свои хорошие торговые отношения с Вашингтоном и Пекином. Теперь европейцы падают между двух стульев. Германия особенно боится, что это ударит по ее экспорту», — рассказал Рар телеканалу «360».

Политолог уверен, что война будет продолжаться долго, «США начали ее не на шутку». Вашингтон не хочет, чтобы Китай обогнал американскую экономику.

Не желающие проигрывать Штаты ответят на действия Китая, поэтому, объясняет Рар, нужно ждать эскалации конфликта. Участники НАТО увидели в КНР главного врага, и внутри альянса будут создавать инструменты по сдерживанию Пекина.

«Дай бог, чтобы все это оставалось только в экономической области. Но нужно быть готовым и к не самым лучшим вариантам развития событий. Думаю, победителя в этой торговой войне не будет, зато страдать будет вся мировая экономика», — добавил он.

Рар не исключил, что когда-то трения США и Китая стихнут. Он полагает, что произойдет, когда станет ясно, как будет выглядеть многополярный мир.

В октябре госсекретарь США Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях для представителей правительства Китая и Коммунистической партии государства, которые якобы несут ответственность за ущемление прав национальных меньшинств КНР. В ответ на это Пекин ввел ограничения против работающих в стране американских дипломатов. Тогда Вашингтон принял соответствующие меры в отношении китайских дипломатов и 28 компаний.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призывал США «исправить свои ошибки, отменить соответствующие решения и предоставить поддержку и удобство китайскому дипломатическому и консульскому персоналу», отмечая, что все действия Пекина являются лишь ответами Вашингтону.