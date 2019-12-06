Польша признала бессилие оружия НАТО против российских «Кинжалов»

Варшава, 6 декабря. Система ПВО НАТО не сможет защитить Польшу и другие европейские страны от ракет российского гиперзвукового комплекса «Кинжал». Об этом в пятницу заявил польский портал Defence24.pl.

Журналисты отметили, что радиус поражения ракет «Кинжала» охватывает всю территорию Польши и большинство американских баз в Европе, а возможность запуска ракет с самолетов существенно увеличивает дальность их действия.

«Использование таких ракет в сочетании с другими средствами — например, более медленными маневрирующими ракетами, движущимися чуть выше земли, увеличивает шансы взломать даже развитую противовоздушную оборону», — пишет издание.

Авторы материала отметили, что появление «Кинжала» серьезно увеличило российский ударный потенциал, в то время как НАТО совершенно нечего противопоставить этому оружию. Defence24.pl. призвал Североатлантический альянс как можно быстрее разработать защиту от «Кинжала» и создать альтернативу этому ракетному комплексу.

Отметим, что наличие у России подобного оружия вызывает опасения не только у Польши, но и у США. Так, например, американское издание Military Watch ранее сообщило, что система ПВО США не в силах перехватить объекты, движущиеся со скоростью более трех Махов. Не говоря уже о том, что на последних испытаниях американская система защиты оказалась бессильна даже против старых советских ракет SCUD, которые выпускались более 50 лет назад.

Гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» состоит из самолета-носителя МиГ-31К и ракеты. В настоящее время «Кинжал» стоит на дежурстве в Южном военном округе. Авиационная эскадрилья, оснащенная этими комплексами, заступила на службу с 1 декабря 2017 года. Гиперзвуковая высокоточная ракета «Кинжал» может развивать скорость более 12 тысяч километров в час и способна поражать объекты в радиусе почти 2 тысячи километров.

