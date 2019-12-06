Украинская националистка Черновол с АК-47 в руках призвала устроить новый Майдан

Киев, 6 декабря. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала украинцев выйти на Майдан 8 декабря. Видео с автоматом в руках Черновол опубликовала в Telegram.

Опубликованное видео записано в каком-то подвале. Черновол позирует на камеру под марш украинских националистов в красном облагающем платье с автоматом АК-47 в руках.

Черновол призвала украинцев «бороться», однако с чем именно не уточнила. Экс-депутат заявила, что Украина твердо стоит на ногах и «успешно борется».

«Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет», ― заявила украинская националистка.

В конце опубликованного видео Черновол собрала автомат и зарядила его.

Ранее лидеры украинских партий «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко — призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию в центре Киева. Политики заявили, что требуют от президента Украины Владимира Зеленского соблюдать «красные линии» на переговорах в «нормандском формате».

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко опубликовали совместный документ, в котором заявили о недопустимости изменения унитарного устройства Украины и смены европейского и евроатлантического курса Киева, а также невозможности проведения выборов в Донбассе до того момента, пока над регионом не будет установлен полноценный контроль Киева.

Напомним, ближайшая встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже.