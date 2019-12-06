В Госдуме пообещали защитить жертв травли и угроз в Интернете

В Государственной думе прошел круглый стол на тему «Преследования в сети «Интернет» как новый вид преступности». В мероприятии приняли участие парламентарии, юристы, психологи, представители гражданского общества. Эксперты и депутаты в ходе круглого стола обсудили проблему киберсталкинга — угроз и преследований в Интернете, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Моральный террор

По словам депутата Сергея Боярского, жертвами киберсталкинга становятся тысячи людей. Однако обращения пострадавших от угроз в Интернете в правоохранительные органы остаются без ответа, так как на сегодняшний день нет эффективного инструмента противодействия этому злу.

Людей начинают встречать у места работы или учебы.

«Эти «сталкеры» стали собираться в сообщества, где обсуждают, как быть еще более назойливее, как сильнее тревожить людей. В разных странах появляются эффективные механизмы борьбы с этим», — указал на международный опыт Боярский.

При этом речь не идет об отдельно взятом оскорблении в Сети.

«Мы говорим здесь о систематическом моральном терроре, — уточнил парламентарий. — Мы провоцируем людей на защиту себя и своих близких, в том числе и неправовыми методами».

Контролируя Интернет

Известный дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о травле в Интернете, направленной лично на него.

«Я сталкиваюсь с этим ежедневно с приходом новой политики по дегуманизации цирков с животными. Пожелания смерти получаю каждый день», — отметил артист.

К сожалению, на текущий момент не существует службы, в которую можно обратиться в связи с постоянными оскорблениями в Интернете.

«Получая любой инструмент в обществе, мы его изучаем и потом начинаем понимать, как с ним работать. Интернет — это уникальный инструмент для общения, но отсутствие контроля над этой технологией рождает проблемы», — указал Запашный.

Отсутствие нормативных актов, которые напоминали бы человеку, что вседозволенность может нести наказание, приводит к плачевным результатам, добавил он.

Дети под ударом

Заместитель руководителя Московской службы психологической помощи населению Ольга Тен сообщила, что на телефон службы часто поступают звонки от жертв преследования.

«Чаще всего это дети и подростки, которые не смогли сказать взрослым о случившемся», — указала она.

По словам психолога, злоумышленники обычно используют общую схему действий. Они выясняют личные данные подростка, изучают его эмоциональное состояние, заводят с ним переписку и предлагают обменяться интимными фотографиями. Впоследствии начинается грязный шантаж, и дети не знают, что делать.

Известный адвокат Шота Горгадзе сравнил ситуацию с «киберсталкингом» с громкой историей «синего кита».

«Вспомните, целые сообщества пытались довести подростков до самоубийства, — указал юрист. — Здесь то же самое, только это касается взрослых людей».

Адвокат уверен в необходимости введения ответственности за преследование человека в Сети и в реальной жизни.

«Мы хотим, чтобы законодательство работало на той стадии, на которой лучше десять раз вызвать на допрос человека, который может совершить преступление, чем потом получить это преступление», — пояснил он.

Кроме того, эффективным способом ограничить людей от преследования может стать так называемый «судебный запрет» — запрет предполагаемому злоумышленнику на общение с жертвой.

Спешка не нужна

Отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о возможном спекулятивном потенциале предлагающихся мер, Боярский пообещал, что законодатели будут придерживаться максимально взвешенного подхода.

«Конструкции еще нет, и мы со всей ответственностью и экспертным подходом подойдем к ее реализации. Те предложения, прозвучавшие сегодня от наших опытнейших коллег, которые работали в правоохранительной и судебной системе, не содержат в себе признаков злоупотребления», — отметил он.

К примеру, предложенный юристам механизм судебного запрета на общение с жертвой можно наблюдать и в зарубежной практике, подчеркнул депутат.

«Это эффективная мера, которая не цепляет того, кто оказывает давление и преследование, но зато однозначным образом защищает жертву», — пояснил Боярский.

При этом, по мнению парламентария, комплексное решение вопроса появится не быстро.

«Здесь спешка не нужна, — отметил Боярский. — Однако, сформировать рабочую группу мы успеем до конца осенней сессии. Я буду обращаться к руководству фракции с просьбой предоставить мне трибуну Государственной думы уже во вторник».

Боярский также пообещал, что выйдет на площадку парламента с предложением к председателю Государственной думы Вячеславу Володину о создании рабочей группы.