Первый экскурсионный троллейбус появился в Белгороде

Белгород, 6 декабря. Эскурсионный троллейбус с роликами о достопримечательностях Белгорода вышел на маршуты №1, №4 и №8.

Пассажиры могут прокатиться на общественном транспорте и узнать об истории города. Троллейбусы с наклейками «Inter Активный Белгород» и «Активный горожанин» оснащены телевизором.

Стоимость проезда на экскурсионных троллейбусах не отличается от проезда по городу на других видах транспорта, пишет издание Infox.ru.

Ранее власти Московской области сообщили о запуске 600 библиотек на колесах. Акция «Читающий транспорт» стартует в 2020 году.