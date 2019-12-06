Главные новости 6 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 6 декабря.

Турецкие военные остались крайне довольны испытаниями российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Испытания российских С-400 превзошли ожидания турецких военных.

Владимир Богдашин рассказал, как эсминец и ракетный крейсер нарушили советскую границу. Контр-адмирал рассказал, как советский сторожевик протаранил американский крейсер у Крыма.

Лев Лещенко прокомментировал слова прибалтийского композитора Раймонда Паулса, который назвал навязчивой публику в РФ. Лещенко ответил Паулсу, назвавшему российскую публику навязчивой.

Телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на резкие высказывания со стороны своей коллеги Ларисы Гузеевой. Сябитова пожаловалась на издевательства со стороны Гузеевой.

Интернет-пользователи набросились с критикой на «резко помолодевшую» примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Пользователи Сети раскритиковали «резко помолодевшую» Пугачеву.

Шеймов бежал из СССР в 1980 году. Свои услуги США он предложил во время командировки в Варшаве. В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ.

Глава ДНР Денис Пушилин сделал прогноз результатов нормандской встречи. Глава ДНР прокомментировал перспективы встречи в «нормандском формате».

МВД выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

Наступающий 2020 год будет високосным, но животное-хозяйка по восточному календарю поможет защититься от всех катаклизмов. Год какого животного наступит в 2020 году, как готовиться, что надеть и поставить на стол.

ФАН доказал недействительность паспортных данных, указанных «Фонтанкой» в расследовании о Руслане из Брянска. ФАН получил подлинные паспортные данные Руслана из Брянска, которые опровергают расследование «Фонтанки».