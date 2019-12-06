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Более 10 человек пострадали при нападении на авиабазу ВМС США во Флориде

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Более 10 человек пострадали при нападении на авиабазу ВМС США во Флориде

Вашингтон, 6 декабря. Злоумышленник, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США Pensacola в штате Флорида, ликвидирован. Об этом сообщили в ВМС США.

В результате инцидента погибли два человека. По информации Associated Press, в результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, 11 человек. Они были доставлены в больницы.

«Активный стрелок мертв», — говорится в сообщении ВМС США в Twitter.

При этом в сообщении ВМС США отмечается, что «неизвестное число пострадавших доставляют в местные больницы». 

Телеканал NBC ранее сообщал, что при стрельбе на авиабазе пострадали не менее пяти человек. Представитель расположенной поблизости больницы подтвердил, что к ним поступили пять пациентов.

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