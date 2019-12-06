Задержаны члены ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева. События дня. ФАН-ТВ

Переговоры с премьер-министром Монголии Президент России Владимир Путин провел в Сочи встречу с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. В рамках переговоров российский лидер отметил уверенное развитие отношений двух стран. И привел некоторые цифры. Например, в прошлом году рост товарооборота составил 21%. За первые 8 – 9 месяцев текущего года — еще плюс 15%. Затронул и энергетический вопрос. «Есть хорошие возможности к развитию, в том числе с участием третьих стран. И, безусловно, мы готовы содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом. Знаю, что наши монгольские друзья проявляют интерес, заинтересованы в таком диалоге», — отметил российский лидер. В свою очередь премьер-министр Монголии сообщил, что недавно Великий государственный хурал (монгольский парламент) ратифицировал договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И скоро Россия и Монголия будут праздновать 100-летие установления дипломатических отношений. «По итогам моего визита были подписаны 12 документов, которые станут дальнейшей правовой основой для нашего сотрудничества. Эти документы были как межправительственного характера, так и межведомственного и между частными структурами», — подчеркнул глава монгольского правительства.

Задержания по делу Эльджаркиева Силовики пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «Шестого декабря в Москве и республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять его соучастников. В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению», — заявила Светлана Петренко. Также, по ее словам, в спецоперации участвовали ФСБ, МВД и Росгвардия. Напомним, Эльджаркиева и его брата убили в Москве 2 ноября. Через две недели Басманный суд столицы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более человек, а также в незаконном обороте оружия.