Задержаны члены ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева. События дня. ФАН-ТВ

Переговоры с премьер-министром Монголии
Президент России Владимир Путин провел в Сочи встречу с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. В рамках переговоров российский лидер отметил уверенное развитие отношений двух стран. И привел некоторые цифры. Например, в прошлом году рост товарооборота составил 21%. За первые 8 – 9 месяцев текущего года — еще плюс 15%. Затронул и энергетический вопрос.
«Есть хорошие возможности к развитию, в том числе с участием третьих стран. И, безусловно, мы готовы содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом. Знаю, что наши монгольские друзья проявляют интерес, заинтересованы в таком диалоге», — отметил российский лидер.
В свою очередь премьер-министр Монголии сообщил, что недавно Великий государственный хурал (монгольский парламент) ратифицировал договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И скоро Россия и Монголия будут праздновать 100-летие установления дипломатических отношений.
«По итогам моего визита были подписаны 12 документов, которые станут дальнейшей правовой основой для нашего сотрудничества. Эти документы были как межправительственного характера, так и межведомственного и между частными структурами», — подчеркнул глава монгольского правительства.
Задержания по делу Эльджаркиева
Силовики пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Шестого декабря в Москве и республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять его соучастников. В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению», — заявила Светлана Петренко.
Также, по ее словам, в спецоперации участвовали ФСБ, МВД и Росгвардия. Напомним, Эльджаркиева и его брата убили в Москве 2 ноября. Через две недели Басманный суд столицы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более человек, а также в незаконном обороте оружия.
Ажиотаж вокруг билетов
Около 42 тысяч билетов (41 800 билетов) уже продано на пассажирские поезда, которые в декабре начнут движение по мосту через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД). Отметим, продажа билетов была открыта почти месяц, назад 8 ноября. Напомним, первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря. Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать из Москвы в Симферополь и обратно. Старт движения этих поездов запланирован на 24 декабря. А вагоны из Москвы до Севастополя через Симферополь запустят весной 2020 года. На железной дороге установили систему автоматического контроля и управления движением поездов. Спецустройства будут в режиме реального времени анализировать состояния путей и составов и передавать информацию в кабины локомотивов и на станции: Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную. По проектным данным мост сможет работать практически в режиме метро: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты — для грузовых составов.