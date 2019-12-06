Поклонская напомнила Зеленскому, как Украина отказалась от Крыма

Симферополь, 6 декабря. Украина фактически сама отказалась от Крыма, устроив череду блокад полуострова. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

Высказывание депутата стало ответом на слова украинского президента Владимира Зеленского. На официальном сайте главы государства появился ролик, в котором он поздравил страну с Днем Вооруженных сил. Зеленский пообещал «вернуть людей и территории», заявив при этом об «украинской принадлежности Крыма».

«Донбасс — это Украина, Луганск — это Украина, Крым — это Украина», — объявил президент.

Поклонская, комментируя высказывание Зеленского, напомнила ему, что Киев в свое время сам отказался от полуострова.

«Отношение к Крыму со стороны украинской власти на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной. Фактически Украина сама отказалась от крымского народа», — отметила депутат.

Она констатировала, что все попытки оспорить результаты крымского референдума обречены на провал, поскольку «претензии» Киева относительно законности его проведения «формальны и смехотворны», пишет «Утро.ру».

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.