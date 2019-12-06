Сегодня Кунцевский суд Москвы выносил приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, который обвинялся в публичных призывах к экстремистской деятельности в Интернете. Вероятно, некоторые антироссийские СМИ предполагали, что Жуков получит реальный срок, и уже готовились публиковать материалы о «несправедливости суда» и нарушении всех возможных прав «бедного студента», но решение суда спутало им все карты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Егор Жуков был признан виновным, однако судья Светлана Ухналева вынесла довольно мягкий приговор — три года условно. Такой приговор даже многие представители так называемого либерального пула назвали «победой». Тогда оппозиционным изданиям пришлось на ровном месте сочинять фейки, чтобы хоть как-то «утяжелить» приговор Жукова.

Очень многие антироссийские издания напечатали в своих статьях, что суд запретил Егору Жукову пользоваться Интернетом. Причем насчет сроков запрета либеральные СМИ, видимо, не смогли договориться: кто-то написал, что запрет вводится на два года, кто-то — на три.

Здесь либеральные издания откровенно исказили приговор суда. На самом же деле Егор Жуков был ограничен лишь в администрировании сайтов в Интернете. Это можно сравнить с запретом занимать определенную должность на какой-либо срок для осужденных чиновников. Это особо подчеркнула пресс-секретарь Кунцевского суда Марина Макушкина:

«Установленный судом запрет предполагает запрет именно на создание и ведение собственных интернет-страниц и тому подобного в сети», — заявила она.

По всей видимости, некоторые антироссийские СМИ решили намеренно переврать приговор суда. Таким образом они попытались показать читателям, что российские власти якобы ограничивают гражданам право на доступ к информации и право на свободу слова только за то, что они «выражают свою точку зрения»; а также в очередной раз очернить российские суды. Однако по факту в правах Егора Жуков никто не ограничивал — он получил предельно мягкое наказание.

В начале августа Егор Жуков был обвинен в организации незаконных митингов 27 июля в Москве и арестован. Позже преследование по этому делу было прекращено, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Жуков вину не признал. Во время следствия он находился под домашним арестом.