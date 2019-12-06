Минэкономразвития РФ ожидает снижение инфляции в 2019 году

Москва, 6 декабря. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3-3,1% против 4,3% в 2018 году. Эти данные предоставлены в обзоре МЭР «Картина инфляции».

«По оценке Минэкономразвития России, в декабре не ожидается значительного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке», — говорится в документе.

При этом Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в январе 2020 года до 2,5-2,7%. Свои ожидания ведомство связывает со снижением эффекта повышения НДС, которое произошло в начале 2019 года.

Отметим, что озвученные министерством данные выглядят более оптимистично, чем прогноз премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который заявлял, что инфляция по итогам года составит 3,8% и станет самой низкой за всю современную историю России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении макроэкономической стабильности в России. По его словам, рост промышленного производства составил 3%, а безработица и уровень инфляции достигли рекордно низких показателей — 4,6% и 3,6% соответственно.

Путин поставил правительству задачу вывести Россию в пятерку наиболее развитых стран мира. Для этого необходимо поднимать производительность труда и улучшать структуру российской экономики. Развитию экономики также будет способствовать создание благоприятного инвестиционного климата, снятие административных барьеров и продвижение бизнес-инициатив. Президент подчеркнул, что это сложная, но вполне решаемая задача.