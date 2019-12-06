Востоковед объяснил, кому выгодно появление украинских «варягов революции» в Гонконге

В последние недели в Гонконге, охваченном массовыми протестами, появились «профессиональные революционеры» с Украины — представители националистической группировки «Национальный корпус», негласно курируемой руководством украинского МВД. По мнению петербургского востоковеда Кирилла Коткова, присутствие этих молодчиков на акциях вряд ли способно повлиять на противостояние в «особом районе Китая». Однако оно играет на руку Соединенным Штатам в торговой войне с КНР и может серьезно испортить отношения между Киевом и Пекином.

В первую очередь стоит назвать главную причину возникновения массовых протестов в Гонконге. Манифестантов не устраивают последние поправки к гонконгскому «Закону об экстрадиции». Он находится на рассмотрении местного парламента и, если будет принят, то позволит властям Гонконга выдавать возможных преступников даже в те страны, с которыми у него нет соответствующего соглашения. К этим государствам относятся Тайвань, Макао и материковый Китай.

Поправки в «Закон об экстрадиции» были внесены после инцидента, когда гражданин Гонконга убил свою подругу, находясь с ней на отдыхе в Тайване. После его возращения в Гонконг он не попал под юрисдикцию Тайваня: между этими двумя субъектами нет договора об экстрадиции.

Теперь «прогрессивные гонконгцы» опасаются, что изменения в закон позволят материковому Китаю преследовать не только уголовных преступников, но и тех, кто не согласен с политическим курсом Поднебесной. По мнению протестующих, поправки в закон «Об экстрадиции» могут стать мощным оружием против всех местных диссидентов.

К началу декабря манифестанты в Гонконге провели несколько многотысячных акций, отмеченных жесткими столкновениями с полицией. На последних акциях корреспондент Федерального агентства новостей в Гонконге с удивлением заметил в рядах протестующих украинских националистов из группировки «Национальный корпус» (бывший нацбатальон «Азов»). По их заявлениям в соцсетях, украинские нацисты приехали на остров, чтобы «поделиться опытом организации акций протеста» с местными манифестантами.

По данным ФАН, на днях один из лидеров украинского «Нацкорпуса» Сергей Филимонов (кличка «Сын Перуна») участвовал в Гонконге в марше «Спасибо, Трамп!», а затем — в массовых беспорядках. Помимо Филимонова, на акции были замечены еще несколько участников «Нацкорпуса», в частности известный боевик Игорь Маляр. Все молодчики были в масках и головных уборах, маскирующих лица, но корреспондент ФАН вычислил их по характерным татуировкам, украшающим их тела.

Впоследствии националисты сами выложили свои фотографии из Гонконга в соцсети, сопроводив их лозунгами: «Fight for Freedom!», «Stand with Hong Kong!», «Подсобим китайскому Майдану!» и так далее. Впрочем, как отметил глава петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, среди гонконгских протестующих были замечены не только украинские националисты, но также российские и западные оппозиционеры.

«Один из россиян даже опубликовал в соцсетях репортаж об особенностях гонконгских протестов. Также на «гонконгском Майдане» были замечены представители США и Великобритании, — отметил эксперт. — Впрочем, они не слишком выделялись из толпы, поскольку являются этническими кантонцами (народ, проживающий в Гонконге и соседней с ним китайской провинции Гуандун. — Прим. ФАН), в том числе гонконгского происхождения».

Котков напомнил, что участие иностранцев в беспорядках на территории Китая (в состав которого входит Гонконг) происходит далеко не впервые.

«Например, в 2008-м иностранные граждане участвовали в беспорядках в Лхасе, столице Тибета, — еще одного «особого административного района Китая». Далеко не все из них были «агентами Госдепа», — уточнил востоковед. — Большинство западных «борцов за права человека» были твердо уверены, что Китай незаконно оккупировал маленькую независимую страну и теперь китайцы жестоко угнетают тибетцев. Они не только сочувствовали местным участникам беспорядков, но и сами участвовали в них. В итоге Пекин фактически «закрыл» Тибет для иностранцев, и этот запрет действует до сих пор».

Впрочем, по мнению Коткова, в Гонконге ситуация принципиально иная.

«Силой подавить «гонконгский Майдан» власти КНР не могут: это будет воспринято как прямое вмешательство во внутренние дела Гонконга, а также грубое нарушение базовых договоренностей, на основании которых островное государство вошло в состав КНР, — отмечает аналитик. — Если Китай решится на силовой разгон демонстрантов, то за этим могут последовать серьезные санкции со стороны властей не только Гонконга, но и США. А это грозит весьма пагубными последствиями для экспортно-ориентированной китайской экономики».

Дело в том, напоминает востоковед, что в идеологии китайской элиты есть твердый «пунктик» — «возвращение в состав КНР всех территорий, некогда принадлежавших Китаю (или даже временно находившихся в составе страны)». В состав этих «исконных территорий» входят обширные земли почти всех государств, которые граничат с Китаем, в том числе Гонконг и Тайвань.

Одной из «исконных территорий», возвращенных в состав КНР, и стал ранее независимый и вполне экономически успешный Гонконг, говорит Котков. Ранее он имел статус британской колонии — с 1842 по 1997 годы.

«Возвращение Гонконга в лоно родины» было воспринято в Китае как «триумф воли», а заодно — как взятие «последнего укрепления» на пути к присоединению Тайваня (этот остров — главная цель китайского курса «одна страна — две системы», провозглашенного Дэн Сяопином). При этом в Пекине старались не афишировать тот факт, что гонконгцы в 1996–1997 годах буквально осаждали британские диппредставительства. В преддверие «возвращения в лоно Китая» они старались любыми путями заполучить британские паспорта, не желая становиться гражданами КНР.

«По традиции, передав Гонконг Китаю, Лондон приготовил для КНР «ловушку», которую руководство Поднебесной предпочло не заметить. Остров был передан Китаю в качестве «особого административного района» — с многочисленными оговорками, которые обязали Пекин сохранять его общественно-политический строй в течение 50 лет, — указывает востоковед. — Именно этот статус дает возможность западным странам вмешиваться в дела бывшей колонии, тем самым влияя и на материковый Китай. Поэтому, формально «вернувшись в лоно родины», Гонконг так и не стал частью Китая, а его жители не ощутили себя китайцами».

За 155 лет нахождения в составе Британской империи в Гонконге фактически сформировался новый этнос — гонконгцы. Однако в Пекине отказываются признать этот факт: там по-прежнему уверены, что «все китайцы — это китайцы». КНР проводит в Гонконге политику «ползучей политической экспансии» — с отжиманием прав коренных гонконгцев, с вмешательством в выборы главы региона, а также в независимую судебную систему. Все это и стало причиной социального взрыва, выразившегося в виде массовых протестов, немыслимых в самой КНР, считает Котков.

«Украинским участникам «гонконгского Майдана» есть чем поделиться с местными протестующими. У них есть богатый опыт противостояния с полицией, участия в беспорядках, а также в боевых действиях в Донбассе, в том числе в городских условиях. Хотя по своей сути украинский и гонконгский «Майданы» — явления абсолютно разного порядка, — подчеркивает глава Центра изучения стран Дальнего Востока. — В 2013–2014 годах в Киеве все события происходили фактически в одном компактном городском районе. Да и сам «Евромайдан» был организован украинскими олигархами, недовольными режимом Виктора Януковича. В Гонконге нынешний «Майдан» — это действительно народный протест. При этом он носит характер «торфяного пожара» — когда горит вроде бы везде, но при этом нет единого, центрального «очага возгорания».

За нынешними массовыми протестами стоят, прежде всего, те, кто в самом Гонконге недоволен грубым вмешательством властей КНР во внутренние дела «государства в государстве», уверен эксперт. При этом часть из них действует по заказу представителей западных спецслужб, заставляя тысячи простых граждан выполнять роль «пушечного мяса». Однако у Китая есть лишь косвенные доказательства того, что спецслужбы США и Западной Европы исподволь координируют массовые акции в Гонконге.

«Когда протесты неизбежно пойдут на спад и выдохнутся, за дело возьмутся китайские силовики. При наличии современных технологий им не составит труда вычислить всех зачинщиков протестов, а также наиболее активных их участников и иностранных «варягов», — считает Котков. — В этом случае под удар попадут и украинские националисты, гостящие сейчас на острове, и сама Украина. Если активность боевиков «Нацкорпуса» на улицах Гонконга приведет к человеческим жертвам и привлечет внимание Пекина, то торговые и политические отношения КНР и Украины будут безнадежно испорчены на многие годы вперед».

Востоковед указал, что реальными бенефециарами в этой ситуации станут не «засвеченные» в беспорядках украинские националисты и организованный ими «Центр свободного Гонконга», а руководство Соединенных Штатов. Ведь в условиях жесткой торговой войны с КНР Америка получает дополнительные «рычаги давления» на оппонента.

«В этом контексте Гонконг особенно важен для Вашингтона, — считает Котков. — Именно через него во второй половине ХХ века шла вся торговля Китая с Западом. Сегодня Гонконг является важнейшим финансовым центром Азии. А также единственной территорией Китая с независимой от Пекина судебной системой. Из-за протестов под ударом оказались и планы Китая сделать Гонконг центром финансирования своей доктрины «Один пояс — один путь» (она нацелена на то, чтобы превратить соседние страны в «сырьевые придатки КНР». — Прим. ФАН). Наконец, «гонконгский Майдан» фактически лишил Китай возможности мирного присоединения Тайваня. Ведь после этих событий ни один тайванец уже не захочет «вернуться в лоно родины».

Неудивительно и то, считает глава Центра изучения стран Дальнего Востока, что президент США Дональд Трамп охотно подписал «Закон о защите прав человека и демократии в Гонконге». По мнению востоковеда, он открыто позволяет Вашингтону вмешиваться в дела «особого административного района КНР».