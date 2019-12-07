Дамаск, 7 декабря. Сирийские силы безопасности провели широкомасштабную кампанию по обеспечению безопасности в районе Тель-Сальхаб в северной части Хамы, против разыскиваемых преступников, которые несколько дней назад убили главу района и одного из полицейских. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По сообщению руководства полиции в провинции Хама, в ходе столкновений сил безопасности и преступников было ликвидировано 7 разыскиваемых лиц. Кроме того, погиб один полицейский и ранены 7 человек.

В результате сирийским правоохранительным органам удалось арестовать десятки человек, в том числе 15 разыскиваемых, которые входили в группу особо опасных.

Силы безопасности Сирии конфисковали большое количество оружия и боеприпасов, которые принадлежали боевикам. Стоит отметить, что сама операция была проведена по согласованию с армией после разработки списков разыскиваемых и похищенных лиц.

В последние годы некоторые вооруженные бандформирования активно участвовали в похищениях людей, требуя за них выкуп. После полного освобождения провинции от террористов силы безопасности САР начали операции против преступников в ответ на требования общественности.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской правительственной армии восстановили контроль над городом Иджаз, расположенным в восточной части сирийской провинции Идлиб.Город Иджаз удалось освободить после ожесточенных боев с вооруженными террористическими группировками («Аджнад Кавказ», запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана», «Тахрир Аш-Шам», а также запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра»1) и другими группировками, классифицированными в соответствии с международными правилами как террористические.

Тем временем сотрудникам ФАН удалось найти доказательства того, что Соединенные Штаты принимали участие в создании и поддержке запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Кроме того, у наших журналистов появилась информация о том, что ряд либеральных журналистов, в том числе Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский, связаны с деятельностью ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.