Матвиенко раскритиковала Минэнерго РФ за срыв сроков подготовки документов

Москва, 6 декабря. Министр энергетики России Александр Новак должен понести административное наказание за срыв сроков подготовки необходимых подзаконных актов для функционирования закона о развитии систем учета электроэнергии в РФ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко провела ежегодное совещание со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, в ходе которого затронула тему несвоевременной подготовки подзаконных актов. По словам спикера Совфеда, эта тема уже стала «притчей во языцех».

Она напомнила, что изменения, внесенные в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электроэнергии в стране, в свое время были встречены аплодисментами, однако на этом работа по направлению остановилась.

По мнению Матвиенко, Минэнерго России не выполнило своих обязательств, ведомство в отведенное время не сделало «вообще ничего». В связи с этим она предложила назначить главе министерства административное наказание.

«Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещаниях, он со всем соглашался. И что затем? Мы нашли компромисс, вроде, все приняли. А дальше — тишина, ничего не сделано, ни один акт не принят», — возмутилась она.

Неисполнение рабочих обязательств спикер Совфеда раскритиковала, назвав «безобразием» и указав на безответственность руководителя ведомства.

Матвиенко отметила, что претензии к работе с подзаконными актами относятся не только к министерству энергетики. На совещание председатель Совфеда принесла «документ с анализом по всем министерствам и ведомствам», в котором можно ознакомиться со всеми структурами, нарушившими те или иные обязательства.

«Накажите хотя бы одного показательно», — попросила она.

Председатель СФ Валентина Матвиенко о несвоевременном принятии подзаконных актов. https://t.co/O6BDf2laul — Совет Федерации (@SovFedInfo) 6 декабря 2019 г.



