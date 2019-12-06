Сирия, 6 декабря. САА начала укреплять свои позиции вдоль трассы М-4 в районе Тель-Тамра на севере Хасаки. У КПП протурецких бойцов в северной части Ракки прогремел взрыв. Курды понесли потери в столкновениях с союзниками Турции у Айн-Иссы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к укреплению своих позиций недалеко от города Тель-Тамр на севере Хасаки.

«Тахрир аш-Шам»: публикует неподтвержденные данные о захвате одного из солдат САА на юге Идлиба, а также о потерях сил САР на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва у КПП протурецких бойцов на севере Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли урон курдским радикалам в районе Айн-Иссы в северной части Ракки.

Соединенные Штаты: открыли огонь по неизвестным, пытавшимся атаковать позиции США на базе у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились подробности о нападении неизвестных на военную базу США в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора. Согласно данным военного источника в сети Twitter (almayadeenlive), атака произошла во время прибытия на базу очередного американского конвоя с материально-техническим обеспечением. В свою очередь военнослужащие США открыли по налетчикам артиллерийский огонь. О возможных жертвах вооруженного противостояния до сих пор ничего неизвестно. Напомним, в организации вылазки подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency заявляет о новых столкновениях между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции в Южном Идлибе. По неподтвержденным сведениям оппозиционных источников, в ходе вооруженного противостояния в районе населенного пункта Умм ат-Тина боевикам террористического альянса «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, удалось взять в плен одного из офицеров Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее данная информация пока нуждается в проверке. Напомним, джихадисты «ан-Нусры» не перестают провоцировать боевые действия на линии соприкосновения сил с войсками САР, что вынуждает САА принимать ответные меры.

Провинция Ракка

В северной части региона возобновились вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и боевиками незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенного пункта Айн-Исса. Произошедшие стычки привели к потерям среди курдских боевиков. Так, один из радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) был убит, еще четверо получили ранения. Напомним, в соответствии с условиями соглашения Турции и РФ от 22 октября, был обеспечен досрочный вывод радикальных курдских бандгрупп из зоны безопасности у сирийско-турецкой границы. Однако разрозненные отряды РПК и YPG до сих пор продолжают провоцировать развитие вооруженного конфликта на данном направлении.

Тем временем стало известно о новом взрыве в северных районах провинции, контролируемых поддерживаемыми Турцией боевиками. По данным того же источника, детонация СВУ произошла у одного из контрольно-пропускных пунктов союзников Турции на окраине деревни Хаммам ат-Туркман, находящейся юго-западнее Тель-Абьяда. По предварительным сведениям, был нанесен лишь материальный ущерб. В организации взрыва подозревают курдских радикалов.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции не перестают провоцировать стычки с правительственными войсками на северо-западе Хамы. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщает о том, что боевики открыли огонь по подконтрольному Сирийской арабской армии (САА) городу Джурин в долине Аль-Габ. Связанные с радикалами медиапорталы заявляют о гибели нескольких сирийских солдат, тем не менее официального подтверждения эта информация пока не получила. Продолжая обстреливать зону контроля САА, джихадисты ставят под угрозу безопасность жизни гражданского населения, проживающего поблизости от линии фронта.

Провинция Хасака

Дабы не допустить возобновление турецкой операции «Источник мира», правительственные силы САР приступили к укреплению своих позиций вдоль трассы М-4 на участке в районе города Тель-Тамр, передает военный источник в Telegram (NovostiDamask). Напомним, данные территории перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) после отступления курдских боевиков, которые покинули населенный пункт после заключения российско-турецкого меморандума. Тем не менее, как и в соседней Ракке, здесь все еще могут присутствовать остатки радикалов группировок РПК и YPG, которые стремятся препятствовать мирному урегулированию конфликта с Анкарой.

1 Организация запрещена на территории РФ.