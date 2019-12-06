Турция приняла сторону террористов ПНС Ливии в ситуации с выдворением посла из Греции

Анкара, 6 декабря. Заключившая меморандум с террористами ПНС Ливии Турция возмущена решением Греции выдворить из страны посла Ливии за попытку передела морских территорий. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Высылка посла только из-за соглашения, которое мы подписали, не является зрелым поведением в дипломатии. Это возмутительно», — отметил он.

Ранее власти Греции объявили персоной нон грата ливийского посла и дали ему 72 часа, чтобы покинуть страну. Поводом для таких действий стал меморандум о морских зонах, который подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава террористического Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Документ предполагает проведение новых морских границ и лишает Грецию прав на морские зоны в районе Крита, Родоса и ряда других островов. Однако заключенный с террористами договор является незаконным и не имеет юридической силы.

Напомним, что в настоящее время в Триполи находится марионеточное Правительство национального согласия Ливии, которое полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками, вроде «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (обе запрещены в России).

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.